De zestiende finales van de Champions League staan voor de deur. Een ideaal moment om even te recapituleren in tien opvallende cijfers.

De Champions League is het summum van het Europese clubvoetbal. Het is geen vanzelfsprekende opgave om wedstrijden te winnen op het kampioenenbal, laat staan alle confrontaties van de groepsfase. Dit seizoen slaagde geen enkele ploeg erin om al zijn zes partijen te winnen tijdens de eerste seizoenshelft. Een unicum is dat niet. De afgelopen tien seizoenen slaagden twee ploegen daarin. In 2011 en 2014 eindigde Real Madrid in hun poule met 18 punten. Vorig seizoen deed Bayern München dat kunstje mooi over in een poule met Tottenham, Olympiacos en Rode Ster Belgrado. Voor Madrid bleek het geen voorbode op eindwinst te zijn, want respectievelijk Chelsea en eeuwige rivaal Barcelona wonnen die seizoenen de beker met de grote oren. Voor Bayern was het dat dan weer wel. De Champions League is dan ook geen regelmatigheidscriterium.Als titelverdediger gaat Bayern München dit seizoen voort op hetzelfde elan als vorig seizoen. Vorig seizoen maakte Der Rekordmeister 43 doelpunten in elf wedstrijden. Hoewel Bayern het dit seizoen aan een iets lager tempo deed, scoorde het toch 18 doelpunten in zes confrontaties. Dat zijn er gemiddeld drie per wedstrijd. De slachtoffers van dienst waren Atlético Madrid, RB Salzburg en Lokomotiv Moskou. Geen enkele ploeg jaagde de bal vaker tegen de netten dan de ploeg van Hansi Flick. Met amper vijf tegendoelpunten noteert Bayern München ook het beste doelpuntensaldo.Het Inter van Antonio Conte werd dit seizoen veruit het vaakst bestraft voor haar fouten. De spelers van I Nerazzurri kregen dit seizoen 24 gele kaarten achter hun naam en één rode kaart voor Arturo Vidal. PSG ontving, toen nog onder Thomas Tüchel, de meeste rode kaarten. Zowel Idrissa Gueye als Presnel Kimpembe moesten het veld vroegtijdig verlaten op verplaatsing bij RB Leipzig.Opvallend is dat Inter in zes wedstrijden amper 77 fouten maakte en dus voor bijna een derde van zijn fouten werd bestraft met een geel karton. RB Leipzig daarentegen beging 111 fouten, maar ging maar 16 keer op de bon. 'Tactical fouling', noemt men dat.Veel balbezit leidt per definitie niet tot veel doelpunten, maar topschutter Bayern München voert ook het balbezitklassement aan. Gemiddeld heeft de Duitse recordkampioen 61 procent van de speeltijd de bal in eigen rangen. Omgezet in reëel balbezit komt dat uit op zo'n 37 minuten per wedstrijd. Daar moet de Duitse club Real Madrid en Manchester City nipt voor zich dulden met 38 minuten reëel balbezit. Procentueel zijn deze ploegen respectievelijk 58 en 59 procent van de tijd aan de bal.Elke ploeg heeft werkpaarden nodig om de artiesten te laten schitteren, maar bij Club Brugge zijn het de artiesten zelf die het zware werk verrichten. Tijdens de groepsfase ontkrachtte Hans Vanaken nogmaals de perceptie dat hij niet veel zou lopen. De draaischijf van de Belgische kampioen legde in zes wedstrijden 69,197 km af. Dat is het op twee na hoogste aantal van alle spelers in de Champions League. Enkel Nicolo Barella (Inter) en Christoph Kramer (Gladbach) liepen meer dan onze landgenoot. De Duitse defensieve middenvelder haalde 72,915 kilometer. Ook Ruud Vormer liep veel. De Nederlander is zevende in dat klassement met 65,728 kilometer.Hoewel Bayern München de meeste doelpunten maakte, staat geen van zijn spelers tussen de vier topschutters. Zelfs Lewandowski niet. Neymar, Alvaro Morata, Erling Haaland en Marcus Rashford maakten ieder zes doelpunten. Haaland, het Deense supertalent van Borussia Dortmund, had daar echter maar vier wedstrijden voor nodig. Ook Neymar maakte meer doelpunten dan het aantal wedstrijden waaraan hij deelnam. De Braziliaan had amper vijf confrontaties nodig.Alvaro Morata verdeelde zijn doelpunten evenwichtig tussen zijn hoofd, zijn linker- en zijn rechtervoet. De Spanjaard maakte er twee per lichaamsdeel. Al zijn doelpunten scoorde hij binnen het strafschopgebied, zoals het hoort bij een echte goaltjesdief. In tegenstelling tot Morata scoorde de Turkse Irfan Can Kahveci van Basaksehir al zijn doelpunten van buiten het strafschopgebied. De Turkse middenvelder schilderde met zijn linker drie ballen tegen de netten. Lionel Messi, Timo Werner en Ciro Immobile scoorden elk drie penalty's tijdens de groepsfase. Voor Messi en Werner waren dat meteen ook hun enige doelpunten dit seizoen. Lionel Messi scoorde enkel via penalty's, maar hij ondernam wel veel pogingen. In de vier wedstrijden waarin hij deelnam, schoot hij 28 keer. Dat is ruim het meeste dit seizoen. Vijf schoten van de Argentijn belandden naast het doelkader en nog eens zeven werden geblokkeerd. Zo bleven er maar vier kansen over die het doelkader bereikten, ieder gestopt door de keeper. Erling Haaland is met 20 pogingen de eerste achtervolger, maar maakte wel dubbel zo veel doelpunten, allen uit open spelsituaties.In de eerste seizoenshelft van de Champions League stonden zes spelers iedere minuut van de reguliere speeltijd op het veld. Dat zijn er 540. Dusan Tadic (Ajax), Alexander Scholz (Midtjylland), Tomasz Kedziora (Dinamo Kiev), André Ramalho (RB Salzburg), Adam Marusic en Francesco Acerbi (beiden Lazio) misten geen seconde tot nu toe.De speler die het minste aantal minuten kreeg is Felix Nmecha van Manchester City, de kleine broer van Anderlecht-spits Lukas Nmecha. Thuis tegen Olympiakos mocht de middenvelder vijf minuten invallen, toch liet hij meteen een assist optekenen voor João Cancelo.De assistkoning van dit seizoen is niet Kevin De Bruyne, niet Lionel Messi en ook niet Neymar. De Colombiaanse flankspeler Juan Cuadrado verzorgde vijf assists voor De Oude Dame. De veelzijdige dribbelkont begon zijn carrière als flankaanvaller, maar de laatste jaren wordt hij bij Juventus steeds meer als vleugelverdediger gebruikt. Een flankspeler die leeft van voorzetten, kan zich geen beter spitsenduo wensen dan Cristiano Ronaldo en Alvaro Morata om zijn passes af te werken. Beide spitsen scoorden elk tweemaal op aangeven van Cuadrado.