Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj was een opvallende gast tijdens de vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. Het leven van de Russische miljardair leest ook als een spannende roman. Enkele opmerkelijke weetjes.

Dure bodyguards

Roman Abramovitsj is een van de machtigste zakenmannen ter wereld. Bovendien is het geen geheim dat de Rus persoonlijke banden heeft met het Kremlin en Russisch president Vladimir Poetin. Het is dan ook niet verwonderlijk dat niet iedereen even gek is van de oligarch.

De Chelsea-eigenaar is is zich daarvan bewust en wil zich te allen tijde veilig voelen. Hij spendeert jaarlijks zo'n 1,2 miljoen pond aan meer dan twintig persoonlijke lijfwachten, die hem overal volgen.

Eigen eiland

Roman Abramovitsj heeft enkele leuke speeltjes in zijn garage staan. Zo heeft hij een eigen Boeing 767 en een jacht van 162 meter, wat beschouwd wordt als de grootste ter wereld. Maar sinds 2009 heeft hij ook zijn eigen eiland. Hij legde toen 90 miljoen pond neer voor het St. Barthelemy eiland aan de Caraïbische kust. Daar organiseert de multimiljardair regelmatig uitbundige privéfeestjes. Hoe kan het ook anders.

Weeskind

Abramovitsj verloor zijn moeder toen hij 18 maanden oud was. Nog voor zijn vierde verjaardag stierf ook zijn vader. Hij werd dus op jonge leeftijd een weeskind en werd grootgebracht door zijn familieleden. Vooral zijn nonkel Leib Abramovitsj nam de opvoeding voor zijn rekening.

Niet enkel Rus

Sinds 2018 bezit Abramovitsj naast de Russische ook de Israëlische nationaliteit. Israël verleent het staatsburgerschap aan elke Joodse persoon die een woonst bezit in het land. De oligarch, die een Sefardische Jood is, bezit een hotel in Tel Aviv, en kon zo dus een Israëlisch paspoort verkrijgen.

Sinds 2021 bezit hij ook een Portugees paspoort. Hierop kon hij aanspraak maken nadat in 2013 in Portugal een nieuwe wet werd goedgekeurd. In de 15e eeuw werden heel wat Sefardische Joden verdreven uit Portugal. Ter compensatie kunnen erfgenamen van die verdreven volkeren de Portugese nationaliteit aanvragen.

Dankzij dat paspoort, is Abramovitsj nu ook officieel inwoner van de EU. En dat is niet onbelangrijk nadat in 2012 zijn aanvraag tot een Brits visum werd afgekeurd. Dat kwam door de toenmalige diplomatische spanningen tussen Londen en Moskou. Daardoor kon hij jarenlang niet naar zijn eigen voetbalclub gaan kijken. Maar als officieel inwoner van de EU gaat dat nu wel weer.

Zeven kinderen

Abramovitsj trouwde en scheidde drie keer. Met zijn eerste vrouw Olga Lysova was hij eind jaren tachtig drie jaar getrouwd en kreeg hij geen kinderen. In 1991 hertrouwde de Rus met Irina Malandina. De twee bleven samen tot hun scheiding in 2007 en kregen vijf kinderen.

In 2008 trouwde de Rus voor de derde keer, dit keer met de 25 jaar jongere Dasha Zhukova. De twee hebben samen een dochter en een zoon, en scheidden in 2017.

