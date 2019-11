De 62-jarige Zwitserse coach van Borussia Dortmund staat voor een beslissende week, met partijen tegenover Barcelona (CL) en Hertha BSC (Bundesliga).

Op de luchthaven van Dortmund viel er geen greintje spanning te zien op het gezicht van de onder vuur liggende Lucien Favre. Want de doorwinterde coach van Borussia Dortmund deelde handtekeningen uit aan meegereisde fans en maakte tijd voor selfies alsof er niks aan de hand was.

Wellicht heeft dat dan vooral te maken met de huidige klassering in groep F van de Champions League, waar BVB na vier speeldagen met 7 punten er amper eentje minder sprokkelde dan leider FC Barcelona.

Inter heeft 4 punten en Slavia Praag 2. Romelu Lukaku en co trekken naar Tsjechië voor de ontmoeting met Peter Olayinka (ex-KAA Gent en SV Zulte Waregem), terwijl op dinsdag 10 december nog Borussia Dortmund-Slavia Praag en Inter-Barça geprogrammeerd staan.

Gebrek aan sportieve continuïteit

In tegenstelling tot in het kampioenbal loopt het in de Bundesliga voor geen meter bij Borussia Dortmund. De werkgever van Axel Witsel en Thorgan Hazard won er amper twee van zijn laatste acht competitieduels, waarbij het 3-3-gelijkspel tegen hekkensluiter SC Paderborn (na een 0-3-achterstand bij rust) volgde op een ontluisterende 0-4-nederlaag tegen titelconcurrent Bayern München.

Daardoor staat de kampioen van 2012 momenteel maar op een zesde plaats, met vijf punten minder dan koploper Borussia Mönchengladbach.

Maar vooral het gebrek aan sportieve continuïteit zorgt voor onrust in de bestuurskamer. Algemeen directeur Hans-Joachim Watzke - al sinds 2005 aan de club verbonden - kon het (alweer) niet laten om via de Duitse pers kritiek te geven op Favre en sportief directeur Michael Zorc.

'We hadden nog een aanvaller moeten vastleggen', zei de 60-jarige Watzke waarmee hij verwees naar het feit dat de geblesseerde Spaanse spits Paco Alcácer vervangen moest worden door middenvelder Julian Brandt. De 23-jarige international werd voor 25 miljoen euro overgenomen van Bayer Leverkusen, maar heeft het bijzonder lastig. Hij scoorde nog maar één keer en begon tegen Paderborn, net als Hazard, op de invallersbank.

Beide nieuwkomers, van wie onmiddellijke meerwaarde werd verwacht, kennen een veel langere integratieperiode dan voorzien. 'Onder andere daardoor zitten we nu in de problemen. Daarin maakten we een fout. Die kunnen we gelukkig in de winterstop mogelijk nog herstellen.'

Voorlopig vertrouwen

Afgelopen zondag, bij de algemene ledenvergadering van Borussia Dortmund, liet Watzke duidelijk verstaan dat hij de verzuchtingen van de eigen Gelbe Wand (de fameuze spionkop) had gehoord bij het scanderen van 'Favre raus' (Favre buiten).

Ondanks de potentiële opvolgers (Matthias Sammer, momenteel raadgever van de voorzitter; Niko Kovac en Mauricio Pochettino) besliste hij toch zijn trainer nog - even ? - wat verbale rugdekking te geven.

'Je krijgt nog altijd ons vertrouwen, Lucien', klonk het. 'Maar je weet ook dat het in de voetballerij om resultaten draait. Hopelijk kan je het tij bij onze mooie club snel keren.'