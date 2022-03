Sinds woensdagavond zijn nu 29 van 32 WK-deelnemers bekend.

Afrika (5)

Ghana

Kameroen

Marokko

Senegal

Tunesië

Azië/Oceanië (5)

Iran

Japan

Qatar

Saoedi-Arabië

Zuid-Korea

Europa (12)

België

Denemarken

Duitsland

Engeland

Frankrijk

Kroatië

Nederland

Polen

Portugal

Servië

Spanje

Zwitserland

Noord- en Centaal-Amerika (3)

Canada

Verenigde Staten

Mexico

Zuid-Amerika (4)

Argentinië

Brazilië

Ecuador

Uruguay

De overige 3 landen komen uit dit groepje

Wales of Schotland of Oekraïne

Costa Rica of Nieuw-Zeeland

Peru of de Verenigde Arabische Emiraten of Australië

Loting poulefase

De loting voor het WK wordt vrijdag gehouden, ook al zijn momenteel nog maar 29 van de 32 deelnemende landen bekend. De laatste drie tickets worden in juni uitgedeeld, met naast de twee intercontinentale play-offs ook de laatste barragematch in Europa, tussen Wales en de winnaar van Schotland - Oekraïne.

