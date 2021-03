Europees kampioen Portugal heeft dinsdag zijn WK-kwalificatiewedstrijd bij Luxemburg met 1-3 gewonnen, nadat het eerst op achterstand was gekomen. Nederland ging met 0-7 winnen bij Gibraltar.

Gerson Rodrigues (30.) verraste door Luxemburg op voorsprong te brengen tegen Portugal, Diogo Jota (45+2.) maakte op slag van rust gelijk. Na de pauze was er de onvermijdelijke Cristiano Ronaldo (51.) om de Portugezen op voorsprong te brengen. Joao Palinha maakte er nog 1-3 van. Anthony Moris (Union) stond in doel bij de Luxemburgers, kapitein Laurent Jans (Standard) was rechtsachter en Danel Sinani (Waasland-Beveren) de aanvalsleider. Portugal is leider met zeven punten. Ook Servië, dat eerder op de avond met 1-2 won van Azerbeidzjan, telt zeven punten, Luxemburg is verdienstelijk derde met drie punten.

Oranje

Nederland had heel veel tijd nodig om op bezoek bij voetbaldwerg Gibraltar de score te openen, maar net voor de rust bezorgde Steven Berghuis (42.) Oranje dan toch de 0-1. Na de pauze ging de motor draaien en maakten Luuk de Jong (55.), Memphis Depay (61.), Georginio Wijnaldum (62.), Donyell Malen (64.), Donny van de Beek (85.) en opnieuw Depay (88.) er nog 0-7 van. In dezelfde groep bleef Turkije op een gelijkspel steken bij Letland. Kenan Karaman (2.) en Hakan Calhanoglu (33.) brachten de Turken 2-0 voor, Roberts Savalnieks (35.) maakte 2-1. Burak Yilmaz (53.) zorgde voor de 3-1, maar Roberts Uldrikis (58.) kwam al gauw met een nieuwe Letse aansluitingstreffer. Davis Ikaunieks (79.) schonk de Letten met zijn 3-3 een punt. Nog in groep G won Noorwegen zuinig met 0-1 bij Montenegro na een doelpunt van Alexander Sorloth (35., ex-Gent). Turkije blijft leider met zeven punten. Nederland telt er zes, net als Montenegro en Noorwegen. Spanning troef. Letland heeft één punt, Gibraltar nul.

Kroatië

Vicewereldkampioen Kroatië haalde het met 3-0 van Malta na doelpunten van Ivan Perisic (62., ex-Club Brugge), Luka Modric (76.) en Josip Brekalo (90.) . In dezelfde groep klopte Slovakije Rusland met 2-1. Milan Skriniar (38.) opende de score. Mario Fernandes (71.) maakte gelijk, maar Robert Mak (74.) bezorgde de Slovaken alsnog de zege. Kroatië is leider met een beter doelsaldo dan Rusland, dat eveneens zes punten telt. Slovakije telt vijf punten, Malta heeft één puntje.

