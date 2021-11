Palmeiras heeft zaterdag voor het tweede jaar op rij en voor de derde keer in de clubgeschiedenis (eerste keer in 1999) de Copa Libertadores gewonnen.

In een volledig Braziliaanse finale van de Zuid-Amerikaanse Champions League won Palmeiras in het Uruguayaanse Montevideo na verlengingen met 2-1 van Flamengo.

Na de reguliere speeltijd was het 1-1. Raphael Veiga zette Palmeiras al in de 5e minuut op voorsprong, in de 72e minuut scoorde Gabriel Barbosa de gelijkmaker. Deyverson besliste het duel in de 95e minuut.

Andreas Pereira speelde 111 minuten voor Flamengo, dat de voormalige Belgische jeugdinternational huurt van Manchester United. De Braziliaanse Belg werd als zesde speler gewisseld.

Het was van 2001 geleden dat een club zichzelf kon opvolgen op de erelijst. Toen deed het Argentijnse Boca Juniors dat.

