Vanavond moet Italië in en tegen Noord-Ierland de drie punten moeten pakken om helemaal zeker te zijn van een vaste stek op het komende WK. Maar wie zal voor de doelpunten zorgen?

Als je vandaag nog door de galerijen van Turijn of over het San Marcoplein in Venetië stapt, zie je het nog overal: de posters van de Italiaanse ploeg die deze zomer Europese kampioen werd. Wat je nergens nog zal zien is het enorme trauma van vier jaar geleden toen de Azzurri werden uitgeschakeld in de barrages tegen Zweden en niet naar het WK mochten.

...

Als je vandaag nog door de galerijen van Turijn of over het San Marcoplein in Venetië stapt, zie je het nog overal: de posters van de Italiaanse ploeg die deze zomer Europese kampioen werd. Wat je nergens nog zal zien is het enorme trauma van vier jaar geleden toen de Azzurri werden uitgeschakeld in de barrages tegen Zweden en niet naar het WK mochten. Voor dat laatste scenario zijn ze vandaag opnieuw beducht in de Laars. Stel dat de nationale ploeg vanavond niet zou winnen van Noord-Ierland en Zwitserland pakt wel de volle buit in eigen huis tegen Bulgarije, dan moeten de Italianen naar de barrages met nog elf andere landen waarvan er slechts drie doorgaan. De Italianen zien de bui al hangen.Maar goed, zover zijn we nog niet. Winnen van Noord-Ierland en alles is in orde. Maar in de Italiaanse pers rees dit weekend wel de vraag wie voor de doelpunten zal moeten zorgen. De Azzurri zitten namelijk met een scoringsprobleem: in de 13 laatste wedstrijden schoot Italië 'slechts' 26 keer raak, waarvan 6 keer door de diepe spits.Op dit moment lijkt Ciro Immobile, als hij fit is, altijd de voorkeur te krijgen op de nummer 9. Maar bij de nationale ploeg is hij eigenlijk niet zo trefzeker met 15 goals in 54 interlands. Toch net iets te weinig voor een topland als Italië. Maar nu is Immobile er echter niet bij door een kuitblessure en moeten de andere spitsen het opvangen. Eerste vervanger is Andrea Belotti, maar ook hij is geen doelpuntenmachine bij de nationale ploeg. In 40 interlands zit de aanvaller van Torino aan 14 goals, maar zijn laatste doelpunt dateert wel al van mei dit jaar tegen San Marino. Hij kwam op het EK in zo goed als alle wedstrijden in actie, maar kon geen enkele keer scoren.Met een geblesseerde Immobile en een Belotti uit vorm, is het al kijken naar spitsen als Moise Kean, Giacomo Raspadori of Gianluca Scamacca, maar in hen heeft de Italiaanse pers niet al te veel vertrouwen. Dan maar met een valse negen? Dat wordt nu toch alleszins verwacht vanavond met de kleine Lorenzo Insigne in de punt. 'Een valse negen of een echte spits, wat maakt het uit? Mij gaat het om de mentaliteit', weerlegde bondscoach Roberto Mancini de kritiek. Die mentaliteit zorgde alleszins wel al voor doelpunten de laatste wedstrijden. Zowat iedereen scoort namelijk bij de Azzurri. Sinds het begin van het EK is Federico Chiesa de topschutter van Italië met 3 goals in de laatste 13 partijen. Daarachter volgen maar liefst 7 spelers met 2 treffers. Kan het Italiaanse collectief vanavond ook Noord-Ierland vloeren? Het land houdt in ieder geval zijn hart vast.