In totaal 654 stickers op 96 pagina's brengt de Belgische poot van het Italiaanse stickerbedrijf op de markt in zijn EK-exemplaar, een mooie traditie sinds de editie van 1980 in Italië.

Door de coronapandemie is er plots weer tijd voor jeugdherinneringen en -gewoonten. Zoals het kleven van Paninistickers, een traditie die bij vele families van generatie op generatie wordt verdergezet. Een jaar geleden besliste het Italiaanse moederhuis van het stickerbedrijf om toch een preview uit te brengen van het EK, ondanks de afgelasting van de eindronde over twaalf Europese landen en evenveel speelsteden. Dat album telde 72 pagina's en bood plaats aan een totaal van 568 stickers.

Twaalf actiebeelden

Voor de Tournament Edition werd er een versnelling hoger geschakeld, om de 24 deelnemers en de 20 geselecteerde spelers - door een team van specialisten bij Panini in Modena - te verdelen over de 96 pagina's en 654 stickers.

Per eindrondedeelnemer zijn voorzien: het teamlogo, de ploegfoto, twaalf actiebeelden en interessante statistieken.

De momenteel geblesseerden Axel Witsel en Eden Hazard kregen een plaatsje in de keurgroep van bondscoach Roberto Martínez.

Maar Thierry de Latre du Bosqueau, algemeen directeur van Panini België, gaf aan dat er geen inside informatie vanuit de Belgische voetbalbond richting zijn burelen in Eigenbrakel werd doorgespeeld.

De Belgische vestiging van Panini vierde vorig jaar zijn vijftigste verjaardag, maar kon daar jammer genoeg geen feest aan koppelen. In 1970 was het vader Raphaël de Latre du Bosqueau die in de tuin van zijn huis in een caravan het bedrijf oprichtte.

De eerste collectie in België werd uitgebracht ter gelegenheid van het WK in Mexico, twee jaar later volgde het eerste contract voor de rechten van het hoogste Belgische voetbalniveau.

Update mogelijk

Het album is te koop voor 2,50 euro. Wie een hardcoverversie wil, kan dat verkrijgen voor 5,95 euro. Een zakje met vijf stickers wordt verkocht voor 1 euro. Het kost dus minstens 130,8 euro om een editie vol te krijgen, als we de dubbels niet meerekenen.

Er werd echter opnieuw rekening gehouden met de echte verzamelaars en volgers, want een update van het album wordt mogelijk. Een set van 100 tot 120 stickers, eenmaal de definitieve EK-selecties bij de Europese voetbalbond UEFA worden aangeleverd, zal op een later tijdstip worden uitgegeven en verkocht. Laat het plakken en ruilen maar beginnen.

