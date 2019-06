Parijse expo toont voetbal als politieke spreekbuis in de Arabische wereld

Emilien Hofman Journalist

Nog tot 21 juli loopt er in het Parijse 'Instituut van de Arabische wereld' de tentoonstelling 'Voetbal en de Arabische wereld'. Het is een tocht door elf boeiende verhalen over de relatie tussen sport, identiteit en politiek in de Maghreb en het Nabije Oosten.

© Emilien Hofman