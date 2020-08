Paris Saint-Germain heeft zich dinsdag in Lissabon vlot voor de finale van de Champions League geplaatst. De Franse kampioen versloeg het Duitse Leipzig met 3-0 (rust 2-0). Marquinhos (13e), Angel di Maria (42e) en Juan Bernet (56e) scoorden.

Lyon en Bayern München strijden woensdag om de tweede finaleplaats. De finale wordt zondag gespeeld.

PSG won dit seizoen al de Franse landstitel en de twee nationale bekertoernooien en staat nu ook voor het eerst in de clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. Van spanning was weinig sprake in het Estadio da Luz, het onderkomen van Benfica. RB Leipzig, een ronde eerder nog met 2-1 te sterk voor Atletico Madrid, oogde nerveus en liet niet het niveau van eerder dit Champions League-seizoen zien. Vooral defensief liet de formatie van trainer Julian Nagelsmann het afweten.

De afgelopen drie seizoenen verloor PSG telkens in de achtste finales van de Champions League. Achtereenvolgens FC Barcelona, Real Madrid en Manchester United waren te sterk voor de Parijzenaars, die al jaren de ambitie hebben de Champions League eens te winnen.

PSG is de vijfde Franse club die zich weet te plaatsen voor de eindstrijd van het belangrijkste clubtoernooi van Europa. In 2004 was AS Monaco de laatste club uit Frankrijk die in de finale stond. Porto bleek toen met 3-0 te sterk. Reims was twee keer runner-up, bij de eerste editie in 1956 en drie jaar later nog eens.

Saint-Etienne greep in 1976 net naast de oppergaai. Marseille verloor in 1991 de finale, maar wist twee jaar later - met Raymond Goethals aan het roer en voor het eerst onder de noemer Champions League - wel als enige Franse club de Europacup I te winnen.

