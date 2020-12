Bij de Franse landskampioen Paris Saint-Germain is de Duitse coach Thomas Tuchel ontslagen, zo melden Bild en L'Equipe donderdag. Bevestiging van de club is er vooralsnog niet.

Als opvolger wordt in RMC Sport alvast Mauricio Pochettino genoemd. De 48-jarige Argentijn is een ex-speler van de club en verdiende als coach zijn sporen vooral bij Tottenham Hotspur, waar hij van medio 2014 tot eind vorig jaar trainer was. Sinds zijn ontslag in Noord-Londen zit hij zonder werkgever.

Woensdagavond wonnen de Parijzenaars op de zeventiende speeldag in de Ligue 1, de laatste speeldag van dit jaar, nochtans nog overtuigend met 4-0 van Straatsburg, waardoor ze in de stand derde blijven, op één punt van Olympique Lyon en Lille. Nog geen man overboord dus, maar toch loopt het al langer niet zoals verhoopt bij PSG, moeizamer alleszins dan de vorige jaren. Toen raasde de club telkens als een sneltrein doorheen de competitie. Tuchel won bij PSG sinds zijn aantreden medio 2018 twee landstitels op rij, één Coupe de France en één Ligabeker. In de Champions League werden ze vorige zomer verliezend finalist, na een nederlaag tegen Bayern München. Dichter bij de eindzege zijn ze in Parijs nooit eerder geweest, ondanks de miljardeninvesteringen vanuit het Midden-Oosten.

Voor zijn komst naar de Franse hoofdstad was de 47-jarige Tuchel coach bij Mainz (2009-2014) en Borussia Dortmund (2015-2017). Met de Borussen won hij in 2017 de Duitse beker. In Parijs had hij nog een contract tot medio volgend jaar.

