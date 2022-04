De procureurs in Argentinië die de dood in 2020 van voetballegende Diego Maradona onderzoeken, hebben gevraagd dat de medische staf die hem behandelde wordt berecht wegens doodslag door nalatigheid.

Het verzoek werd woensdag geformuleerd door de procureurs wegens onachtzaamheden en de slechte behandeling van acht gezondheidsprofessionals die verantwoordelijk waren voor Maradona en hem in een 'situatie van hulpeloosheid' brachten en hem aan zijn lot overlieten tijdens een 'schandalige' thuishospitalisatie, aldus het rechtbankdossier dat het persbureau Telam citeert.

Maradona overleed op 25 november 2020 op 60-jarige leeftijd aan een cardio-respiratoire crisis in zijn ziekenbed in een residentie in het noorden van de Argentijnse hoofdstad toen hij herstelde na neurochirurgie.

Neurochirurg en huisarts Leopoldo Luque en psychiater Agustina Cosachov zijn de belangrijkste verantwoordelijken in het onderzoek naar de dood van de ex-voetballer. Ook tegen psycholoog Carlos Díaz, medisch coördinator Nancy Forlini, verpleegkundig coördinator Mariano Perroni, de verpleegsters Ricardo Almirón en Dahiana Madrid en kliniekarts Pedro Pablo Di Spagna lopen aanklachten. Ze riskeren gevangenisstraffen van 8 tot 25 jaar.

De verdediging van de beklaagden kan hun argumenten nog naar voren brengen en verzoeken de zaak te seponeren.

