Ruim vier maanden nadat hij was ontslagen, is Roberto D'Aversa terug trainer van Parma. De club van Maxime Busi verkeert in degradatiegevaar en ontsloeg daarom donderdag Fabio Liverani. Als opvolger kwam Parma uit bij de man die eind augustus na een dienstverband van bijna vier jaar werd ontslagen "omdat de chemie verdwenen was".

Onder leiding van de 45-jarige D'Aversa promoveerde Parma twee jaar achter elkaar en keerde het in 2018 terug in de Serie A. De club was drie jaar eerder failliet verklaard, maar maakte onder een nieuwe naam (Parma Calcio 1913) een doorstart. Vorig seizoen eindigde Parma onder leiding van D'Aversa op de elfde plaats.

Parma maakte in deze competitie nog maar dertien doelpunten en is daarmee de minst scorende ploeg in de Italiaanse topcompetitie. De nederlaag woensdag bij Atalanta (3-0) was voor de clubleiding aanleiding om Liverani te ontslaan. 'Het is een moeilijk seizoen voor Parma, maar we zijn vechters', zegt de Amerikaanse voorzitter Kyle Krause op Twitter. 'We gaan door.'

