De Servische competitieleider wordt een stevige kluif voor KAA Gent in de Conference League.

Van het seizoen 2016/17 is het geleden dat de in 1945 door legerofficieren opgerichte club nog eens een titel mocht vieren. Vooral de stadsrivalen van Rode Ster Belgrado verhinderden sindsdien telkens de kans op een 28e kampioenschap. Ook voor de laatste bekerwinst moeten we al terugkeren naar 2018/...

Van het seizoen 2016/17 is het geleden dat de in 1945 door legerofficieren opgerichte club nog eens een titel mocht vieren. Vooral de stadsrivalen van Rode Ster Belgrado verhinderden sindsdien telkens de kans op een 28e kampioenschap. Ook voor de laatste bekerwinst moeten we al terugkeren naar 2018/19. Maar onder impuls van aanvoerder Lazar Markovic (27, ex-Liverpool en tussen januari en juni 2018 kortstondig aan de slag bij Anderlecht) en Ricardo Gomes (29), een Kaapverdische spits die na 11 speeldagen in de SuperLiga al goed was voor 13 goals, bestormt FK Partizan de top van de Servische competitie. Bovendien heeft het team van coach Aleksandar Stanojevic (47), net als de Buffalo's, zes op zes in groep B van de Conference League. Bij de zeges tegen Anorthosis Famagusta (0-2) en FC Flora Tallinn (2-0) was de impact van rechtsbuiten Markovic groot met twee goals en één assist. De wit-zwarte armada pakt meestal uit met een 4-2-3-1-veldbezetting, die flexibel kan omschakelen naar een 4-3-3. In de Servische competitie wordt er soms eens teruggegrepen naar een 4-1-4-1 of een 4-4-2. De nummer 59 op de officiële UEFA-ranking betaalde deze zomer slechts een transfersom voor twee nieuwkomers: linksbuiten Queensy Menig (26, FC Twente, 700.000 euro) en Filip Holender (26, FC Lugano, 450.000 euro). Linksback Ivan Obradovic (33) speelde in België bij KV Mechelen (van maart 2014 tot juli 2015) en Anderlecht (tot juli 2019) en belandde via Legia Warschau in oktober 2020 weer in Belgrado.