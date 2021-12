Als vaste waarde in de Premier League bij Leeds United bouwt Pascal Struijk verder aan zijn nog jonge carrière. Maar kiest de 22-jarige verdediger binnenkort voor de Rode Duivels of Oranje? Bij VI licht hij een tip van de sluier.

Vorig jaar ging het even hard voor Pascal Struijk. Bijna als volkomen onbekende werd hij gelanceerd in de basisploeg van Leeds United in de grote Premier League en kwam plots Belgisch bondscoach Roberto Martínez op zijn schouder kloppen. Of hij zin had om voor de Rode Duivels te komen spelen - Struijk werd geboren in Deurne -, was zijn vraag.

'Martínez was er vroeg bij', vertelt Struijk deze week in VI. 'Uit zijn verhaal sprak veel vertrouwen. Ineens moest ik een keuze maken waarover ik niet eerder had nagedacht. Lastig. Om voor België te kúnnen spelen, startte ik daar de procedure om een voetbalpaspoort te krijgen. Corona vertraagde de boel. Ik moest naar België om papierwerk te regelen, maar dat kon niet. Uiteindelijk heb ik zelf besloten de boel maar even op pauze te zetten.'

Ondertussen is Struijk nog altijd een basispion bij Leeds, maar de keuze voor een nationaal elftal viel nog niet. De bondscoach van de Nederlandse U21 polste hem wel voor het EK van afgelopen zomer, maar daar ging hij niet op in. Bij de Rode Duivels is er wel een wissel van de macht aan de gang achterin, daar is Struijk zich van bewust. 'Om sportieve redenen wil ik België niet uitsluiten. Maar ja, diep van binnen, als ik terugdenk aan mijn dromen als kleine jongen: het liefst speel ik voor Nederland.'

Dat is duidelijk, maar van de KNVB hoorde hij wel niets meer. 'Ik ga nergens van uit, denk niet dat ik zomaar word opgeroepen ofzo, er zijn veel goede centrale verdedigers. Maar als de KNVB mij bijvoorbeeld laat weten dat ze me in ieder geval een beetje in de gaten houden; dat zou wel heel fijn zijn.'

En dan is er nog een derde kaper op de kust, want ook voor Engeland zou de jonge verdediger binnenkort uit kunnen komen. 'Nog een jaar en dan woon ik hier vijf jaar, dan zou het kunnen. Ik hoor het mensen steeds vaker zeggen, maar het lijkt me erg onwaarschijnlijk.' Struijk wil volgend jaar wel naar het WK in Qatar. 'En als dat voor Nederland kan, zou dat fantastisch zijn.'

