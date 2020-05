Sport/Voetbalmagazine sprak met Pascal Struijk, een Nederlander met Belgische roots. De 20-jarige verdediger maakte dit seizoen zijn debuut bij Leeds, waar Marcelo Bielsa coach is.

Sinds de terugkeer naar de Championship in 2010 is Leeds in acht seizoenen niet verder geraakt dan de 7e plaats. Vorig seizoen werden jullie 3e en in deze campagne staan jullie al maanden in de top twee. Wat is het geheim van Bielsa?

Pascal Struijk: 'Hij is veeleisend met deze groep omdat hij weet waar we toe in staat zijn. Maar weet je wat hem zo speciaal maakt? Zijn trainingen zijn er specifiek op gericht om een team beter te maken en hij heeft het voetbal op zo'n diepzinnige manier bestudeerd dat hij een oplossing lijkt te hebben op elk probleem.'

'Bielsa heeft er ook een persoonlijke missie van gemaakt: hij wil met Leeds iets bereiken waar andere managers al jaren vastgelopen zijn.'

Bielsa is door zijn atypische persoonlijkheid het soort manager van wie bestuursleden gruwen. Heeft hij bij Leeds zijn bijnaam El loco al waargemaakt?

Struijk: 'Af en toe doet hij wel eens gek. In Engeland kent iedereen het verhaal van Bielsa die een deel van de spelergroep had opgedragen om het trainingscomplex schoon te maken. Hij besloot uit het niets dat de spelers die de dag voordien hadden gespeeld na de hersteltraining vuilnis moesten rapen in en rond het trainingscomplex.'

'Hij wilde de groep wellicht een les in discipline en bescheidenheid geven. Ik vond het best grappig. Wellicht omdat ik niet in de groep zat die moest helpen.'

In oktober van vorig jaar dook Bielsa in trainingspak op voor het galadiner ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de club...

Struijk: (lacht) 'Er waren afspraken gemaakt over de kledingdracht: iedereen moest in maatpak komen. Plots zagen we Bielsa in een sportuitrusting van de club... Dat was gewoon hilarisch. Hij zal wellicht gedacht hebben dat zo'n trainingsbroek comfortabeler zit dan een pak.'

Lees het volledige interview met Pascal Struijk zaterdag op sportmagazine.be.

