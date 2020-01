In 'the life of Kevin' gaan we elke zaterdag op zoek naar nieuws over Kevin De Bruyne. Deze keer: een optie op een nieuwe hoofdprijs en een voorliefde voor pasta.

In het Engelse voetbal stonden deze week de heenwedstrijden in de halve finale van de ligabeker, de Carabao Cup, op de agenda. Daarin best wat Belgische belangen.

In de ene halve finale koppelde het lot Leicester City (met Youri Tielemans en Dennis Praet beiden in de basis) aan Aston Villa (zonder Bjorn Engels, maar mét Marvelous Nakamba). Die match eindigde op 1-1.

De andere halve finale ging tussen de twee ploegen uit Manchester. City was dit keer de betere, het won overtuigend met 1-3. Kevin De Bruyne speelde 80 minuten, gaf geen assist, en scoorde niet maar had toch een paar prachtige acties in huis. Hij onderstreepte daarmee zijn vorm bij de Engelse fans, die voor hem konden stemmen als speler van de maand december. De terugwedstrijden in deze beker zijn voorzien voor 28 en 29 januari.

Voorloper van finale?

Het was de 200e wedstrijd van De Bruyne voor City, de vijfde ploeg uit zijn profcarrière. De stats die hij daarin verzamelde zijn indrukwekkend. De Bruyne maakte voor City in die 200 officiële duels al 48 doelpunten en zorgde voor 81 assists. 21 keer ook kreeg hij geel, het blijft een voetballer met veel temperament. Zondag kan al wedstrijd 201 volgen, dan speelt City uit bij Aston Villa, misschien wel al een voorlopertje van de finale van de Carabao Cup.

Voor City, dat acht van zijn laatste negen wedstrijden won, maar amper dichter bij leider Liverpool raakt, wijst alles op een nieuwe zege. De laatste keer dat het bij Villa in het zand beet, dateert inmiddels al van 2013. Het begroet ook de terugkeer van doelman Ederson, voor het eerst weer onder de lat na zijn uitsluiting tegen Wolves op 27 december.

Sterrenchef

Een leuk filmpje dat ook met Kevin De Bruyne heeft te maken, werd vorige week gepost op de website van Goal. Op zoek naar invalshoeken om het leven van de Engelse topvoetballers te belichten, kwam Goal uit bij Jonny Marsh, een Engelse sterrenchef en eigenaar van twee voedselbedrijven.

Marsh, een gewezen voetballer die evenwel al op zijn tiende wist dat hij liever achter de kookpotten stond dan op een voetbalveld, komt uit de Franse culinaire school van Raymond Blanc. Blanc is een chef die ooit in een bekend restaurant van Besançon werd ontslagen omdat hij het als kelner had gewaagd om kritiek te geven op zijn chef. En vooral: op diens eten.

Blanc verhuisde naar Engeland, ging in Oxford aan de slag, trouwde er en heeft er - onder meer - een restaurant dat Michelin bedacht met twee sterren.

Marsh liep les bij hem en bouwde zelf aan een imperium. Via sociale media, hij postte filmpjes van zijn creaties op het internet, raakte hij bekend. Marsh ging ook aan huis koken, overal te lande, en kwam zo in contact met mensen die hij anders nooit zou leren kennen. Onder meer topvoetballers: hij kookte al voor Leroy Sané, Paul Pogba en John Terry. En hij komt dus echt voor je koken, het is niet zomaar wat aan huis leveren wat hij elders maakte.

Marsh deed het ook ooit bij Kevin De Bruyne voor kerst, op vraag van Manchester City. Leuk, vond Marsh dat, want hij is een fan van ... United. De Bruyne zag dat naar zijn zeggen aanvankelijk niet zitten, maar hapte uiteindelijk toch toe en zie, zo zegt Marsh in het filmpje, vier jaar later kookt hij nog steeds voor hem. Zijn lievelingsgerecht? Alles met pasta, maar "vooral carbonara". Pogba is dan weer een echte steakliefhebber.

Een keer bleek zijn maaltijdkeuze - Marsh houdt rekening met wat sporters nodig hebben - niet de juiste. Voor Ilkay Gündogan had de man een exquise visschotel klaar gemaakt, inclusief allerlei speciale kruiden en ingrediënten. Gündogan vond het evenwel niks. Ook sterrenchefs kunnen blijkbaar falen.

