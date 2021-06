De middenvelder van KRC Genk vertrekt na een geslaagd seizoen op clubniveau met Slovakije naar zijn tweede opeenvolgende EK.

Je was al op het EK 2016 toen Slovakije de 1/8 finales haalde en tegen Duitsland speelde. Wat onthoud je van dat toernooi? Patrik Hrosovsky: 'Het was niet alleen voor mij, maar voor gans het land een mooie herinnering, want het was het eerste EK in de nog niet zo lange geschiedenis van Slovakije, waardoor het voor iedereen een herinnering zal blijven. Er waren in Frankrijk veel van onze supporters aanwezig die voor een goeie sfeer zorgden, met als kers op de taart die kwalificatie na een goeie prestatie tegen Engeland. 'Tegen Duitsland, dat was dan weer een heel ander niveau. Het was wel de regerende wereldkampioen waar we tegen speelden en waar Toni Kroos de bal snel liet rondgaan. We speelden die dag geen topmatch, maar om tegen spelers van dat niveau uit te komen, is een ervaring om nooit te vergeten.' Dit wordt het derde eindtoernooi voor Slovakije. Lukt het dit keer opnieuw, volgens jou, om de groepsfase te overleven? Hrosovsky: 'Dat is alvast ons doel. Spanje is dé favoriet in de groep maar de strijd om de tweede plaats ligt open. Daarom wordt onze eerste wedstrijd tegen Polen superbelangrijk. Als we die winnen, hebben we veel kans om ons te plaatsen voor de achtste finales. De ploeg ziet er helemaal anders uit in vergelijking met het vorige EK in 2016 maar we hebben nog altijd veel talent en voldoende ervaring. Het behalen van de tweede ronde lijkt me een realistisch doel voor de komende weken.' De ploeg is niet meer dezelfde, maar Marek Hamsik is er nog altijd. Sinds hij Napoli anderhalf jaar gelden verliet, verdween hij wat van de radar. Is hij nog in vorm en denk je dat hij nog een rol van betekenis kan spelen op dit toernooi? Hrosovsky: ' Marek blijft de sleutelspeler in ons team. Hij keerde kort geleden terug naar Europa en speelde toch al een aantal wedstrijden met zijn nieuwe club in Zweden ( sinds midden april bij Göteborg, nvdr). Dat is goed voor hem en voor ons, omdat hij zo weer wat meer ritme in de benen krijgt. In China lag het voetbal door de coronacrisis lang stil en werd het voor hem moeilijk om in die omstandigheden topfit te blijven. Ik denk dat zijn terugkeer naar Europa voor hem een opluchting was, zo kort voor het EK, en voor ons ook.' Het was al een erg lang en zwaar seizoen voor veel spelers. Gaat dit EK niet te zwaar doorwegen op fysiek en mentaal vlak? Kijk je er niet tegenop? Hrosovsky: 'Het klopt dat wie op het EK aanwezig zal zijn er al een lang seizoen heeft opzitten dat, met alle restricties door covid, ook mentaal erg zwaar was. Maar daar moeten we niet over klagen. Zeker niet als je het voorrecht hebt om je vaderland te mogen vertegenwoordigen op zo'n belangrijke afspraak. Op zulke topmomenten vergeet je de vermoeidheid en geef je vanzelf alles voor je land.' Samen met Jere Uronen vertegenwoordig je KRC Genk op dit EK. Vind je dat verrassend, nadat je gans het seizoen naast Théo Bongonda en Bryan Heynen hebt gespeeld, dat zij er niet bij zijn op dit Euro? Hrosovsky: 'Dat klopt, Théo en Bryan hebben een fantastisch seizoen afgewerkt, ik hoopte voor hen dat zij er ook bij konden zijn, maar je moet toegeven dat de Belgische selectie zo toch wel indrukwekkend is, met vooral spelers die in de vijf toplanden in het voetbal actief zijn. Ik vind het jammer voor hen, maar ik maak me geen zorgen. Als ze de prestaties die ze afgelopen seizoen toonden volgend jaar doortrekken krijgen ze op een dag zeker en vast ook hun kans.'