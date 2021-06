Schotland heeft het thuisvoordeel in zijn eerste EK-wedstrijd niet kunnen uitspelen. In Glasgow verloren de Schotten maandagnamiddag met 0-2 van Tsjechië. Patrik Schick, de 25-jarige aanvaller van Bayer Leverkusen, tekende voor beide goals.

De twaalfduizend fans in Hampden Park kregen in de eerste helft weinig mooi voetbal te zien. Er werd vooral geknokt en gestreden en de schaarse kansen waren op een hand te tellen. De Schotse captain Andrew Robertson, een basispion bij Liverpool, toonde zich met een strakke trap die werd overgetikt door Vaclik. Even later trilden de netten aan de overzijde. Na een knappe voorzet van Coufal kopte Schick zijn land op voorsprong.

In de tweede helft viel aanvankelijk een pak meer te beleven. Tsjechië was meteen gevaarlijk langs Schick en Darida en ook Schotland trok naar voor. Jack Hendry waagde zijn kans maar de verdediger bij KV Oostende zag zijn trap op de lat uiteenspatten. Even later toonde Schick opnieuw zijn klasse. De spits, die bij Tsjechië Michael Krmencik (Club Brugge) op de bank houdt, pakte vanaf de middellijn uit met een enige mooie lobbal. De Schotse doelman Marshall had geen verhaal en viel tevergeefs grabbelend in de netten.

Patrik Schick doet met deze knappe goal nu al een gooi naar de prijs van "Doelpunt van EURO 2020"#EURO2020 pic.twitter.com/tPU0Y5UKpW — sporza (@sporza) June 14, 2021

Tsjechië zat nu op rozen en kon Schotland laten komen. De thuisploeg ging op zoek naar de aansluitingstreffer maar Dykes raakte niet voorbij een alerte Vaclik. De Schotse coach Steve Clarke gebruikte zijn vijf wissels maar het kwam de samenhang in het team niet ten goede. Zo hield Tsjechië vlot stand, invaller Krmencik kreeg zelfs nog een mooie kans, en draaide de eerste wedstrijd van Schotland op een groot toernooi sinds het WK van 1998 uit op een sisser.

In dezelfde groep D won Engeland zondag al in Wembley met 1-0 van vicewereldkampioen Kroatië. Komende vrijdag (18 juni) staan Kroatië-Tsjechië (in Glasgow) en Engeland-Schotland (in Londen) op het programma.

