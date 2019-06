Paul Pogba hengelt naar een transfer

Manchester United is not amused dat sterspeler Paul Pogba openlijk solliciteert voor een transfer naar Real Madrid of Juventus.

Paul Pogba © Belga Image

Pogba zei dit weekend aan reporters in Tokio dat het misschien tijd is voor een nieuwe uitdaging. 'Ik ben nu drie jaar bij Manchester United en ik heb het geweldig gedaan,' aldus de Franse middenvelder. 'Wat goede momenten, wat slechte, zoals iedereen, zoals overal. 'Na dit seizoen en alles wat er is gebeurd dit seizoen, mijn beste bovendien, denk ik dat het een goed moment is om een nieuwe uitdaging aan te gaan'. Contract De 26-jarige Pogba, die vorig jaar wereldkampioen werd met Les Bleus in Rusland, wordt gelinkt aan een transfer naar zijn ex-club Juventus of naar Real Madrid, waar trainer Zinedine Zidane zijn landgenoot graag wil binnenhalen. Bij Manchester United zijn ze, zo melden Britse media, 'duidelijk niet onder de indruk' van de publiekelijke verklaringen van hun sterspeler. Het bestuur gaat ervan uit dat Pogba volgend seizoen gewoon op Old Trafford speelt, waar hij nog een contract tot 2021 heeft. Recordbedrag Manchester United haalde Pogba in de zomer van 2016 voor meer dan 100 miljoen euro - op dat moment een internationaal recordbedrag - weg bij Juventus, dat hem in 2012 gratis had weggeplukt bij... Manchester United. In 92 wedstrijden voor de Red Devils maakte hij 24 doelpunten. Afgelopen seizoen was zijn beste met 13 doelpunten en 9 assists. Een vertrek van Pogba is dus geen optie voor Man U. Tenzij misschien dat een astronomisch bod binnenkomt - lees: een slordige 150 miljoen euro. Lees een interview met Pogba uit Sport/Voetbalmagazine: 'Natuurlijk wil ik een legende worden!'