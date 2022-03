Paul Pogba kreeg vorige week dieven over de vloer en die gingen er onder meer vandoor met zijn gouden WK-medaille. Dat vertelde de Franse international aan L'Équipe.

De inbraak gebeurde vorige week toen Pogba met Manchester United op Old Trafford aan de slag was tegen Atletico Madrid in de achtste finales van de Champions League.

Naast zijn medaille van het gewonnen WK 2018 speelde Pogba ook juwelen van zijn moeder kwijt. Maar wat hem het meeste raakte, was dat zijn kinderen op het moment van de inbraak thuis waren met een nanny. 'Zij hoorde alles, belde mijn vrouw en de beveiliging en sloot zich dan met de jongens op in een kamer. Gedurende verschillende dagen was ze in shock. Het belangrijkste is dat de kinderen het goed stellen.'

Pogba bereidt zich momenteel met de Franse nationale ploeg voor op de oefeninterlands tegen Ivoorkust, vrijdag, en het Zuid-Afrika van Hugo Broos, volgende week dinsdag.

