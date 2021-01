Het gebeurt niet vaak dat een paus zijn mening over sport vertelt, maar in het nieuwe jaar wist La Gazetta dello Sport paus Franciscus te strikken voor een gesprek. 'Doping tast de waardigheid van sport aan.'

Op zijn 84ste is Jorge Mario Bergoglio, paus Franciscus, een vat vol wijsheid. Ook over sport heeft de geboren Argentijn zijn mening klaar. Zo vertelt hij in een groot interview aan het Italiaanse Gazetta dello Sport dat hij al van kindsbeen af naar het voetbal ging kijken. 'Ik herinner me nog goed hoe ik als kind met de hele familie naar voetbal ging kijken, in het El Gasometrostadion van San Lorenzo. Vooral het kampioenschap van 1946, toen de club het kampioenschap won, zit nog vers in mijn geheugen. Toen we terug naar huis gingen zaten we vol adrenaline en kon ons geluk niet op.

'Maar ik herinner me ook nog wel de armoede bij ons thuis. We speelden veel voetbal, maar leer was duur en rubber nog niet zo gekend. Dus maakten we een bal van vodden, maar ook daar amuseerden we ons rot mee.

'Ik heb altijd al van voetbal gehouden, maar ik was zelf niet bij de besten. Ik was wat ze bij ons noemen een 'pata dura', een stijve hark. Daarom speelde ik veel als doelman. Maar daar leerde ik wel lessen uit voor de rest van mijn leven. Een keeper moet namelijk altijd paraat staan en kunnen reageren op gevaar dat uit alle hoeken kan komen.'

Doping moet ophouden

Op 25 november stierf Diego Armando Maradona, een landgenoot van de paus en een van de beste voetballers aller tijden. Ook Franciscus heeft mooie herinneringen aan de dribbelkont. 'Op het veld was hij een poëet, een echte kampioen die miljoenen mensen gelukkig maakte, zowel in Argentinië als in Napels. Maar hij was ook erg kwetsbaar. Ik heb hem zelf eens ontmoet in 2014 bij een wedstrijd voor de vrede. Het was prachtig om te zien hoe hij zich inzette voor Scholas Occurentes, een organisatie die kinderen over de hele wereld te eten wil geven.'

Voetballers, en sporters in het algemeen, hebben een streepje voor bij de paus. Het gebeurde al vaak dat hij atleten in het Vaticaan ontving en de lovende woorden zijn dan altijd gemeend. Maar een atleet moet de faam wel verdienen, vindt de paus. 'Kampioenen worden niet in een labo gemaakt. Soms gebeurt dat echter eens met doping, maar dat moet stoppen! De tijd ontmaskert wie de echte talenten waren wie 'gebouwd' was. Doping in de sport is niet alleen oplichterij, het tast de waardigheid van de sport ook aan. Een echte kampioen wordt geboren met talent, maar groeit door iedere dag te trainen. Verhalen van sporters die als eerste op training aankomen en als laatste vertrekken, vind ik geweldig. Sport gaat dan hand in hand met het leven: schoonheid is altijd de vrucht van een vlam die dag na dag aangehouden moet worden.'

