Philippe Clement heeft met AS Monaco in extremis naast een rechtstreeks ticket voor de poules van de Champions League gegrepen. Op de 38e en laatste speeldag in de Ligue 1 slikte zijn team in de 96e minuut de fatale gelijkmaker op het veld van Lens.

Badiashile (34.) en Ben Yedder (62.) hadden voor Monaco de openingsgoal van Frankowski (30.) uitgewist. Een tiende zege op rij en de daaraan verbonden tweede plaats leken binnen tot Ganago in de 96e minuut alsnog gelijkmaakte voor Lens. Eliot Matazo was kort daarvoor ingevallen bij Monaco. Door het gelijke spel moet Monaco (69 punten) de tweede plaats en de titel van vicekampioen aan Marseille (71 punten) laten. l'OM won met 4-0 van het Straatsburg van Matz Sels en vergezelt kampioen PSG naar de poules van de Champions League. Monaco treedt aan in de derde voorronde.

Straatsburg speelde dan weer zijn vijfde plaats kwijt aan Nice en speelt daardoor geen Europees voetbal. Nice mag naar de play-offs van de Conference League na een 2-3 bij Reims, waar Wout Faes, Thomas Foket en Maxime Busi in de basis stonden Rennes mag als vierde in de eindstand naar de poules van de Europa League. Op de laatste speeldag speelde het 2-2 gelijk bij Rijsel. Bij de bezoekers viel Jeremy Doku in na 76 minuten. Zes minuten eerder maakte kersvers Rode Duivel Amadou Onana zijn opwachting bij Rijsel. Kampioen PSG sloot het seizoen in stijl af met een forfaitscore tegen Metz.

Kylian Mbappé vierde zijn nieuwe contract bij de Parijzenaars met een hattrick. Hij eindigt zo met 28 competitiedoelpunten, goed voor de topschutterstitel in de Ligue 1. Ook Neymar en de afscheidnemende Angel di Maria vonden de weg naar de netten.

