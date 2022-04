Nadat Lionel Messi de Catalaanse hoofdstad verliet voor die van Frankrijk, moest Barcelona een nieuw collectief opbouwen dat niet langer rond één speler zou draaien. Nochtans heeft er zich opnieuw één speler koning van Camp Nou gemaakt: Pedri.

Zijn blessure tijdens de rust van de kwartfinale van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt voorspelde niet veel goeds. Het oordeel klonk als volgt: Pedri is opnieuw zo'n zes tot acht weken buiten strijd, deze keer met een blessure aan de hamstrings. Een klein drama voor de fans van Barcelona, want de middenvelder is de laatste maanden dé man geworden van deze ploeg. En dat bewijzen deze cijfers.

888

Zoveel minuten speelde de jonge Spanjaard dit seizoen voor Barcelona. Na een erg vermoeiend 2020/21 waarin hij zo goed als alles speelde - in totaal maar liefst 73 wedstrijden - heeft Pedri het dit seizoen wat moeilijker om topfit te blijven. Het resultaat van het uitputtende seizoen laat zich dit seizoen merken: veel lichamelijke problemen die hem lange tijd van het veld houden. Tussen augustus en januari moest hij bijvoorbeeld 18 wedstrijden missen door kleine blessures. En met die nieuwe blessure opgelopen in de Europa League is hij dus opnieuw een goeie maand buiten strijd.

In de periodes dat Pedri er niet bij was, zag je dat ook aan het spel van Barcelona. Luidt de nieuwe tegenslag voor de blaugrana opnieuw een mindere periode in? De toekomst zal het leren.

89

Het percentage punten dat Barcelona pakte in de wedstrijden waarin Pedri aan minuten kwam. Meer nog, met Pedri in de ploeg verloren Xavi en co dit seizoen nog geen enkele wedstrijd (10 zeges en twee gelijkspelen). Zonder de 19-jarige Spanjaard duikt dat cijfer de grond in. Barcelona pakte in die wedstrijden minder dan de helft van het aantal punten (49%). En ook het percentage zeges toont het enorme belang van Pedri aan voor de ploeg. Met hem wint Barcelona 83% van zijn matchen, zonder is dat maar 43%.

1,21

Het aantal expected goals van Pedri dit seizoen. De middenvelder is met zijn drie goals tot dusver beter aan het doen dan de statistieken vertellen. Dat is op zich geen enorm groot aantal - slechts 0.21 xG per 90 minuten. Pedri is dan ook niet de speler die in de ruimtes duikt of infiltreert. De meeste van zijn doelpogingen zijn vaak schoten van buiten het strafschopgebied.

80

Zijn transferwaarde volgens Transfermarkt. Daarmee is hij de meest waardevolle speler van dit Barcelona. En dat pas op zijn negentiende! Frenkie de Jong volgt op plaats twee met 70 miljoen euro, gevolgd door twee andere tieners met Gavi en Ansu Fati, die elk 60 miljoen euro waard zijn. Dat aantal van 80 miljoen euro is trouwens ook tien keer meer dan zijn waarde toen hij aankwam in Catalonië. Om maar te duiden welke enorme stappen Pedri heeft gezet en van welk belang hij momenteel is voor de ploeg.

Door Alexandre Gérard

