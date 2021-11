De 18-jarige middenvelder van Barcelona heeft de prestigieuze Golden Boy Award gewonnen, dat is de prijs voor beste voetballer onder de 21 jaar uitgereikt door de Italiaanse krant Tuttosport. Charles De Ketelaere was de enige overgebleven Belg bij de laatste 20 namen.

Een echt grote verrassing is de verkiezing van Pedri niet. De middenvelder van Barcelona, die dit jaar zijn grote doorbraak forceerde, was namelijk de grote favoriet voor de prijs. Niet enkel bij Barça scheerde Pedri al hoge toppen, het waren vooral zijn prestaties bij de Spaanse nationale ploeg op het EK die dit seizoen bij het grote publiek opvielen. De Europese voetbalbond UEFA verkoos hem toen ook tot beste jonge speler van het toernooi.

Dat Pedri er met kop en schouders bovenuit stak, is ook duidelijk te zien in de stemmen. De jonge Spanjaard won met 318 punten, dat zijn er 199 meer dan nummer twee Jude Bellignham (119). Nog nooit was het verschil tussen de twee beste jongeren zo groot.

De nieuwe chouchou van Barcelona is de opvolger van Erling Haaland, die de prijs vorig jaar mee naar huis micht nemen. De Golden Boy Award, dat sinds 2003 wordt uitgereikt, ging nog niet naar een Belg. Podiumplaatsen waren er wel voor Eden Hazard (derde in 2011), Thibaut Courtois (derde in 2012), Romelu Lukaku (tweede in 2013) en Divock Origi (tweede in 2014).

Dit jaar maakte één Belg nog kans op de trofee. Charles De Ketelaere was namelijk een van de twintig beste jongeren van dit jaar. Hij belandde niet op het podium, maar kreeg wel in een nevenklassement een ereplaats. Zo reikt Tuttosport sinds dit jaar ook de Web Golden Boy uit, een beetje de publieksprijs van de krant. Die werd gewonnen door de Duitser Karim Adeyemi (RB Salzburg), met het goudhaantje van Club Brugge op een knappe tweede plaats.

Een echt grote verrassing is de verkiezing van Pedri niet. De middenvelder van Barcelona, die dit jaar zijn grote doorbraak forceerde, was namelijk de grote favoriet voor de prijs. Niet enkel bij Barça scheerde Pedri al hoge toppen, het waren vooral zijn prestaties bij de Spaanse nationale ploeg op het EK die dit seizoen bij het grote publiek opvielen. De Europese voetbalbond UEFA verkoos hem toen ook tot beste jonge speler van het toernooi.Dat Pedri er met kop en schouders bovenuit stak, is ook duidelijk te zien in de stemmen. De jonge Spanjaard won met 318 punten, dat zijn er 199 meer dan nummer twee Jude Bellignham (119). Nog nooit was het verschil tussen de twee beste jongeren zo groot.De nieuwe chouchou van Barcelona is de opvolger van Erling Haaland, die de prijs vorig jaar mee naar huis micht nemen. De Golden Boy Award, dat sinds 2003 wordt uitgereikt, ging nog niet naar een Belg. Podiumplaatsen waren er wel voor Eden Hazard (derde in 2011), Thibaut Courtois (derde in 2012), Romelu Lukaku (tweede in 2013) en Divock Origi (tweede in 2014).Dit jaar maakte één Belg nog kans op de trofee. Charles De Ketelaere was namelijk een van de twintig beste jongeren van dit jaar. Hij belandde niet op het podium, maar kreeg wel in een nevenklassement een ereplaats. Zo reikt Tuttosport sinds dit jaar ook de Web Golden Boy uit, een beetje de publieksprijs van de krant. Die werd gewonnen door de Duitser Karim Adeyemi (RB Salzburg), met het goudhaantje van Club Brugge op een knappe tweede plaats.