Pelé staat vooral bekend als doelpuntenmachine, maar ook in de popmuziek liet hij zijn sporen na.

'Als ik geen voetballer was geworden, dan zou ik muziek gemaakt hebben. Ik doe dat graag, ik speel ook gitaar en viool.' Dat zei Pelé een vijftal jaar geleden bij de opening van de tentoonstelling 'Pelé: Art, Life, Football' in Londen.

Musica Popular Brasileira

Ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag ging het Spaanse blad Panenka na op welke manier de Braziliaanse voetballer zich zoal muzikaal uitleefde. Het begon in 1969 - hij was 29 - toen Pelé een duet opnam met Elis Regina, een zangeres die bekend is van de MPB-stroming (Musica Popular Brasileira):

O Rei leerde daarna gitaar spelen en begon om te gaan met andere bekende vertegenwoordigers van de MPB: Jair Rodrigues, Gilberto Gil en Sergio Mendes.

Met die laatste maakte Pelé de muziek bij een documentaire over ... hemzelf. Van die plaat zou hij zes nummers zelf geschreven hebben. Luister hier naar het niet onverdienstelijke main theme, Meu Mundo E Uma Bola (Mijn wereld is een bal), door hemzelf gecomponeerd en ingezongen:

WK-hymne

In 2005, toen Pelé te gast was in het tv-programma La noche del 10, gepresenteerd door niemand minder dan Diego Maradona, verraste de Braziliaan zijn gastheer met een van zijn klassiekers: Eu quero ser você. Bekijk de beelden hier:

Toen Brazilië in 2014 het WK organiseerde, componeerde Pelé zelfs zijn eigen WK-hymne. 'Ik had naar de officiële liedjes van Ricky Martin en Jennifer López geluisterd en vond die maar niks. Ze hebben het niet over de moeilijkheden die ploegen altijd tegenkomen op zo'n toernooi', verklaarde hij zijn inspiratie. Van het lied is helaas nergens een spoor terug te vinden.

