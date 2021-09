De 80-jarige Braziliaanse voetballegende Pelé is 'klaar' om te worden ontslagen uit de intensive care van het ziekenhuis van Sao Paulo. Dat heeft zijn dochter maandag op sociale media bekendgemaakt. Afgelopen zaterdag werd bij Pelé een vermoedelijke tumor in de dikke darm verwijderd.

'Hij herstelt goed van de operatie. Hij heeft geen pijn en is vol goede moed. Hij is alleen een beetje overstuur omdat hij alleen gelei kan eten, maar daar komt hij wel overheen', grapte Kely Nascimento, een van Pele's dochters, op haar Instagramaccount waar ze een foto van haar lachende vader plaatste. 'Hij is klaar om van de intensive care af te komen en snel naar huis te gaan.'

In een Engelse versie van hetzelfde bericht voegde Nascimento eraan toe dat de drievoudige wereldkampioen 'over een dag of twee naar een kamer voor verdere verzorging zal worden overgebracht en dat hij nadien naar huis mag'.

'Hij is sterk en koppig en met de steun en zorg van het briljante ziekenhuispersoneel en alle liefde, energie en licht die de wereld stuurt, komt het goed met hem', besluit zijn dochter.

Eerder plaatste Pele een geruststellend bericht op zijn Instagramaccount: 'Vrienden, elke dag die voorbijgaat voel ik me een beetje beter. Ik kan niet wachten om weer te spelen, maar ik moet nog een paar dagen herstellen.'

In het laatste medische rapport, dat diezelfde dag door het Albert Einstein Ziekenhuis van Sao Paulo werd vrijgegeven, staat dat 'patiënt Edson Arantes do Nascimento op bevredigende wijze herstelt, bij bewustzijn is, normaal spreekt en normale vitale functies heeft'.

De tumor werd ontdekt tijdens routine-onderzoeken, aldus het ziekenhuis waar Pelé sinds 31 augustus verblijft.

