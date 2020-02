Elke zaterdag berichten we in The Life of Kevin over het wedervaren van Kevin De Bruyne in Manchester. Deze week: in het vooruitzicht van de CL-clash tussen Manchester City en Real Madrid speculeren de Engelse en Spaanse pers over een mogelijke transfer van De Bruyne naar Real.

Het eerste duel in Madrid is pas voorzien voor woensdag 26 februari, maar nu het niet langer de vraag is of Liverpool City opvolgt als kampioen van Engeland maar wanneer, focussen de media in Engeland (en Spanje) nu al op het Champions League-duel tussen Man City en Real. Daarbij staan twee Belgen vol in de belangstelling. City-coach Pep Guardiola kreeg vorige week tijdens een radio-interview in Spanje deze twee vragen:

- Waarom rendeert Eden Hazard niet bij Real Madrid?

- En komt Kevin De Bruyne ooit voor de Koninklijke voetballen?

Het antwoord op die eerste vraag leest u in onze rubriek De tuin van Eden. Wat het tweede betreft was Guardiola duidelijk: als Florentino Pérez wil werken aan de verjonging van zijn middenveld en zijn oog laat vallen op Kevin De Bruyne, dan moet de voorzitter van Real zelf eerst hoogstpersoonlijk naar de Catalaan bellen.

Guardiola zei het al lachend, maar het werd gretig genoteerd.

Recordjacht

Overigens wordt de naam van De Bruyne al een tijdje in verband gebracht met Real, desgevraagd ontkende zijn manager in het najaar al duidelijk enige contacten. Maar het was voor de Spaanse pers ook nog wel weer een keer de gelegenheid om het amoureuze parcours dat Courtois en De Bruyne in een ver verleden deelden, nog eens op te rakelen.

In afwachting van dat fel geanticipeerde CL-duel kan De Bruyne verder op recordjacht in Engeland. Om te beginnen zondag, tegen West Ham. De Drongenaar belandde één jaar voor Guardiola in het Etihad en bracht dit seizoen al vijftien assists in de competitie. In 204 wedstrijden voor de ploeg in de Premier League scoorde hij al 47 keer. Zomaar zal Guardiola zijn spelmaker dus niet lossen.

De grap Guardiola

In datzelfde radio-interview kwam Guardiola wel veel uitvoeriger aan het woord over zijn eigen talent als voetballer.

Pep was lid van het Dream Team van Johan Cruijff bij Barcelona, maar nuanceerde (ook al lachend?) wel zijn talent als voetballer: 'Ik was op mijn best rond mijn 23-24 jaar, maar als centrale middenvelder was ik traag. Ik kon niet schieten, ik kon niet dribbelen, en ik had een beroerd kopspel. De stijl van Barcelona hielp me, maar als ik mezelf nu bezig zie als voetballer, is het haast een grap.'

