De kans is gering dat Kevin De Bruyne woensdagavond zijn comeback bij Manchester City maakt na zijn coronabesmetting. Daags voor de verplaatsing naar Aston Villa in de Premier League bevestigde zijn coach Pep Guardiola dat De Bruyne bij de laatste controle negatief heeft getest maar de training nog niet heeft hervat.

'Kevin heeft nog altijd niet getraind. Hij was negatief voor de laatste test maar kon niet trainen', verklaarde Guardiola, die eraan toevoegde dat 'Kevin fit moet zijn om zijn topkwaliteit te kunnen tonen'.

De 30-jarige De Bruyne miste door een coronabesmetting de laatste twee competitieduels van City, thuis tegen Everton (3-0) en West Ham United (2-1), en de Champions Leaguetopper tegen PSG (2-1). Kort daarvoor had hij met de Rode Duivels de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland (3-1) en Wales (1-1) afgewerkt. Ook Koen Casteels en Thorgan Hazard testten na hun passage bij de Duivels positief op COVID-19.

Guardiola ging op zijn persconferentie ook kort in op de zevende Gouden Bal die Lionel Messi, met wie hij zoveel successen behaalde bij Barcelona, maandag won. De kritiek dat Messi onterecht zou hebben gewonnen, ten koste van Robert Lewandowski, deelt hij niet.

'Je moet er mij niet naar vragen. Het is wat het is. Je kan nooit zeggen dat het oneerlijk is wanneer Lionel Messi de Ballon d'Or wint. Hij is te goed. Het is een shown, een leuke bijkomstigheid om voetbal meer entertainend te maken.'

