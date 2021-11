Kevin De Bruyne is aan de beterhand na zijn coronabesmetting. Dat kondigde Manchester City-coach Pep Guardiola vrijdag aan op zijn persconferentie, twee dagen voor de thuiswedstrijd tegen West Ham United in de Premier League.

'Hij heeft nog steeds geen smaak, maar voelt zich wel al beter', aldus Guardiola. De Rode Duivel bevindt zich nog in quarantaine. 'Daar zit hij intussen zeven of acht dagen. Er resten hem nog enkele dagen vooraleer hij een nieuwe PCR-test mag afleggen. En als die negatief is, keert hij terug.'

Vorige week vrijdag maakte Guardiola bekend dat Kevin De Bruyne een positieve test op het coronavirus aflegde. De Bruyne kwam van de Rode Duivels, die de dagen voordien interlands afwerkten tegen Estland (3-1 zege) en Wales (1-1). Ook Koen Casteels en Thorgan Hazard testten na hun passage bij de Duivels positief op COVID-19.

