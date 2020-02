Trainer Pep Guardiola bevestigt dat hij bij Manchester City wil blijven, hoewel de club de komende twee jaar van de UEFA niet op Europese toernooien mag uitkomen.

'Waarom zou ik weggaan?', vroeg de Spanjaard zich openlijk af. 'Twee maanden geleden heb ik gezegd dat ik van deze club hou en hier heel graag ben. Dat is niet veranderd. We hebben met alle spelers over de situatie gesproken en zullen dat ook de komende maanden nog doen. Wat zij beslissen weet ik niet. Wat ik doe weet ik wel.'

Kevin De Bruyne

Even daarvoor had Kevin De Bruyne Manchester City met een doelpunt en een nieuwe assists in de Premier League aan een 2-0 zege geholpen tegen Westham, in een inhaalwedstrijd van de 26e speeldag.

City eiste zoals gewoonlijk de bal op en drukte West Ham op de eigen helft. Vooral Gabriel Jesus kreeg een paar keer de kans om de score te openen, maar maakte telkens de foute keuze. De 1-0 kwam er uiteindelijk op een hoekschop, waarbij De Bruyne de bal op het hoofd van Rodri schilderde, die hem in de verste hoek binnenkopte (30.).

In de tweede helft zette De Bruyne een combinatie op met Bernardo Silva, waarna hij zelf de bal hard in de korte hoek binnen knalde (62.). De wedstrijd was gespeeld en in de 79e minuut werd de Belg met een applauswissel naar de kant gehaald.

