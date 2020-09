De 27-jarige Deense, die overstapt van VfL Wolfsburg naar Chelsea, wordt met 170.000 euro jaarloon de bestbetaalde speelster ooit.

De kers op de taart ontbrak eind augustus in het Estadio Anoeta van San Sebastián, want VfL Wolfsburg moest met 1-3-verlies de wet van de sterkste ondergaan in de Champions League-eindstrijd tegen Lyon. De Franse dames - zonder de geblesseerde sterspeelster Ada Hegerberg - haalden zo voor de vijfde opeenvolgende keer de beker met de grote oren binnen.

Bij Wolfsburg viel Pernille Harder op. De Deense middenvelder, die ook als spits aan de bak kan, was aan een sterke campagne bezig en werd net geen topschutter. Ze strandde met negen treffers op een gedeelde vierde plaats, samen met Hegerberg en de Nederlandse Fenna Kalma (FC Twente). Het trio Miedema (Arsenal)-Ogbiagbevha (ZFK Minsk)-Porvaldsdóttir (Breidablik) deed er eentje beter.Harder veroverde afgelopen seizoen met VfL Wolfsburg de Duitse dubbel. In de Bundesliga werd ze met 27 treffers wel de meest efficiëntste speelster in de Bundesliga, waar haar team na 22 speeldagen 62 punten sprokkelde. Bayern München kwam het dichtst in de buurt van de Wolvinnen, met 54 punten. Harder, in 2013 en 2014 met VfL Wolfsburg de beste in de Champions League, haalde het ook in de eindstrijd van de Duitse beker met strafschoppen (4-2) van het taaie SGS Essen. Op 4 juli stond het in Keulen na verlengingen immers 3-3. Het was uiteindelijk Harder die als aanvoerster de beslissende elfmeter binnen schoot.Een afscheidsgoal, zo blijkt nu, want na 114 wedstrijden en in totaal 105 doelpunten verruilt de 27-jarige Deense international Duitsland voor Engeland. Chelsea betaalde naar verluidt 300.000 euro om de ervaren speelster naar de Women's Super League te halen. Een transfer voor drie seizoenen met een symbolische functie, want Harder wordt met een geschat jaarloon van ongeveer 170.000 euro de bestbestaalde speelster ooit. Bij VfL Wolfsburg lag haar inkomen op circa 120.000 euro. Veel topclubs in Engeland investeren sterk in het profvoetbal bij de vrouwen, zo wordt daarmee nog maar eens duidelijk bewezen.In vergelijking met haar mannelijke collega's in de Premier League is dit natuurlijk een peulschil. Want dat bedrag op jaarbasis blijft bijzonder bescheiden, als je weet dat veel van de sterren uit de Engelse mannencompetitie 170.000 euro per week (!) incasseren. De Global Sports Salaries Survey achterhaalde de gemiddelden qua jaarlonen tussen vier competities, waarbij de verschillen tussen mannen en vrouwen nog altijd bijzonder groot is. In de Verenigde Staten is de verhouding 23.000 (vrouw)-370.000 (man) euro, terwijl bij de cijfers in Europa Frankrijk (42.000 vrouw; 1,2 miljoen euro), Duitsland (37.000 vrouw; 1,8 miljoen euro) en Engeland (30.000 vrouw; 3,6 miljoen euro) duidelijk naar voor komt dat de ongelijkheid nog altijd bijzonder groot blijft.