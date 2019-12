Nathaniel Phillips, de verdediger die door Liverpool wordt uitgeleend aan het Duitse Stuttgart, wordt teruggehaald door de Reds, maar zal eind januari opnieuw naar Stuttgart trekken. Bizar.

Liverpool heeft het druk en dat is nog een eufemisme. Nog tot aan 11 januari zullen de Reds vier wedstrijden moeten spelen. En dus heeft Klopp nieuwe en frisse spelers nodig. De Japanse flankaanvaller Takumi Minamino werd al gekocht van Red Bull Salzburg. Voor een nieuwe centrale verdediger is Liverpool wat vindingrijker.

Nathaniel Phillips werd aanvankelijk voor het hele seizoen verhuurd aan VfB Stuttgart, maar de houder van de Champions Leaguetrofee haalt hem terug en verbreekt daarmee het huurcontract. Maar geen paniek. Phillips zal er gewoon weer staan in de Duitse tweede klasse wanneer die opnieuw begint op 29 januari. Zo kan Liverpool toch enkele weken een extra verdediger opnemen in de selectie. Dat betekent dus geen vakantie voor de 22-jarige Engelsman.

Het is niet de eerste keer dat een speler voor enkele weken terugkeert naar zijn echte club. Reece Oxford werd in januari 2018 ook al teruggehaald door West Ham United bij Borussia Mönchengladbach. Hij moest even bijspringen in de Londense verdediging, maar stond er ook gewoon weer toen de Duitse competitie hervatte.