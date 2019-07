In de tweede halve finale van de Copa América heeft Peru Chili met 3-0 uitgeschakeld. Alexis Sanchez en co missen zo de kans om hun titel voor een tweede keer te verlengen. In de finale wacht nu Brazilië.

De uitslag komt als een verrassing, want Chili was opnieuw aan een sterk toernooi bezig. In de halve finale lieten ze het echter volledig afweten. Na Uruguay schakelen de Peruvianen nu dus een tweede favoriet uit. Voor het eerst sinds 1975 halen ze de finale.

In de 21e minuut kwam Peru op voorsprong via Edinson Flores en na geklungel van de Chileense doelman Arias konden ze zelfs een tweede maal prikken via Yoshimar Yotun.

Mislukte panenka

Na de pauze kreeg Vargas een opgelegde kans op de aansluitingstreffer maar miste. Het bleek uiteindelijk helemaal zijn dag niet want in de slotseconden vloog zijn panenka rustig in de handen van doelman Gallese.

Veteraan Paolo Guerrero hees zich zelfs nog de recordboeken in als nog actieve speler met de meeste Copa-doelpunten. Hij bracht zijn totaal op dertien.

In de finale wacht nu Brazilië, dat Argentinië al uitschakelde. Het gastland kan zondag op zoek naar zijn negende eindzege.