Tegen Lokomotiv Moskou speelt Bayer Leverkusen vanavond zijn 100ste duel in de Champions League. Mits winst met twee doelpunten verschil, is Europees overwinteren een feit.

In groep D is de tussenstand na amper vier speeldagen vrij duidelijk, aangezien Juventus (10 punten) en Atlético Madrid (7) al duidelijk afstand namen van Lokomotiv Moskou en Bayer Leverkusen (elk 3). Terwijl de Oude Dame in Turijn - met of zonder Cristiano Ronaldo, afhankelijk van hetgeen Maurizio Sarri wil aanvangen met zijn niet volledig fitte Portugese sterspeler - straks het bezoek ontvangt van de hongerige bende van coach Diego Simeone, staat er in Rusland ook nog een aantrekkelijke en interessante affiche geprogrammeerd.

Geen positieve ervaringen

Een jubileumwedstrijd in Europa met Die Werkself staat de Nederlandse coach Peter Bosz te wachten. De opdracht voor de oud-trainer van Ajax is - in theorie althans- vrij eenvoudig: winnen met twee doelpunten verschil of een goal meer als ze zelf minstens driemaal scoren. Op die manier is de derde plaats (door een beter onderling resultaat) en plaatsing voor de knockoutfase van de Europa League al een feit. Dat die doelpunten marge nodig is, heeft alles te maken met de verrassende 1-2-zege van Lokomotiv Moskou in Duitsland.

Alleen is er ook nog de realiteit dat Bosz geen positieve ervaringen in het verleden heeft met Russische tegenstanders. In vijf confrontaties kon de Nederlandse ex-international geen enkele keer winnen. Drie jaar geleden liep het mis met Ajax in de play-offs voor het kampioenenbal tegenover FK Rostov (1-4 en 1-1). Vorig seizoen stootte hij dan met Bayer Leverkusen op FK Krasnodar (0-0 en 1-1), op de eerste speeldag van de CL in de BayArena was het Dmitri Barinov die het team van Joeri Semin aan de driepunter hielp.

Kansen krijgen

'Lokomotiv heeft echt een goed en vooral stug team', weet Bosz, wiens team afgelopen weekend tegenover SC Freiburg niet verder kwam dan een 1-1-gelijkspel. 'Maar ik ga me pas zorgen maken als wij als team geen kansen meer krijgen. Zo ver zijn we niet. We moeten gewoon het hoofd hoog houden. Als we blijven spelen zoals we doen de laatste weken, dan gaat de bal er vanzelf in.'