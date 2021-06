De Deense ex-doelman Peter Schmeichel vertelde maadagochtend in een interview dat de Deense spelers de wedstrijd tegen Finland niet wilden hernemen en vertelde ook hoe de vriendin van Eriksen te weten kwam dat haar man nog leefde.

De hartstilstand van Christian Eriksen blijft het voetbalnieuws overheersen, maar nu gaat het ook om de hervatting van de wedstrijd. Volgens officiële berichtgeving zou het zijn gebeurd op vraag van Christian Eriksen zelf. Bondscoach Kasper Hjulmand plaatste daar zondag nog vraagtekens bij: 'Ik heb een gevoel dat het niet de juiste keuze was om de wedstrijd verder te spelen'. Maandagochtend kwam Peter Schmeichel, ex-doelman en vader van huidige nationale keeper Kasper Schmeichel, daar ook nog eens op terug in Good Morning Britain van ITV.

'Het is een interessant debat', begon Schmeichel aan zijn antwoord op de vraag of het de juiste keuze was. 'Ik zag een officiële mededeling van de UEFA dat de wedstrijd op explicitiete vraag van Christian Eriksen zou hervat zijn. Maar dat is niet de waarheid. Of toch niet helemaal, want de spelers hadden drie keuzes gekregen. Een eerste was meteen hervatten en de laatste 50 minuten spelen. Anders konden ze ook kiezen om zondag om 12 uur te spelen en anders moesten ze forfait geven met 3-0. Dus maak het maar uit voor jezelf: is het dan echt de wil van de spelers? Hadden ze eigenlijk wel een keuze? Ik denk het niet.'

Verder kwam Schmeichel ook nog eens terug op de eerste minuten na de hartstilstand van Christian Eriksen en hoe de vriendin van de speler, Sabrina, werd getroost. De 28-jarige Deense zat niet ver van de plek waar het allemaal gebeurde en stond al snel op het veld, terwijl haar vriend werd gereanimeerd. 'Ze dacht dat Christian dood was, tot mijn zoon met bevrijdend nieuws kwam. 'Christian is bij bewustzijn. Hij is gereanimeerd en ademt opnieuw', vertelde hij aan Sabrina.'

'Spelen tegen België voor Eriksen'

Ondertussen is Denemarken alweer begonnen aan de voorbereiding op de wedstrijd tegen België van donderdag. 'We zullen tegen België voor Christian spelen en voor allen die ons ondersteund hebben', vertelde Pierre-Emile Höjbjerg tijdens de persconferentie.

Aanvaller Martin Braithwaite bracht een gelijkaardige boodschap. 'We hebben de steun van iedereen gevoeld. Ik weet dat Denemarken ervoor bekend staat dat wij in tegenspoed de rangen sluiten. En ik twijfel er niet aan dat de mensen donderdag in het Parken Stadion iets speciaals zullen zien. Ik kijk uit naar de match tegen België en het zal ons zeker motiveren om voor Christian te kunnen spelen', onderstreepte de spits van Barcelona.

De 29-jarige Eriksen zakte zaterdagavond in het duel tegen Finland (0-1 verlies) plots in elkaar op het veld en moest worden gereanimeerd. Bij het verlaten van het stadion in Kopenhagen was de spelmaker van Inter Milaan weer bij bewustzijn. Hij herstelt nu in het ziekenhuis. Volgens de Deense bondswoordvoerder Jakob Höyer 'is zijn toestand zoals gisteren: stabiel en goed', zo verklaarde hij maandag. 'In de loop van de dag volgen nieuwe onderzoeken. We hadden gisteren contact met hem en dat zal ook vandaag het geval zijn.'

