Dit is het seizoen waarin Phil Foden echt doorbreekt en sportief tot volle wasdom komt. Welke toekomst staat hem te wachten?

Manchester City is het voorbije decennium uitgegroeid tot een superclub. Wat die clubs mede super maakt is dat zij ook eigen lokaal toptalent kunnen laten doorstromen. Dat hebben ze bij The Citizens lang gemist. Na diens overname in 2008 maakte sjeik Mansour er een punt van om een state of the art-opleidingscentrum uit te bouwen in Manchester.Dat opende uiteindelijk in 2013: 16 trainingsvelden, onderwijsfaciliteiten, medische en sportwetenschappers, slaapaccommodaties én zelfs faciliteiten voor spelersouders hebben er hun plaats. Er is ook een stadion voor de oudste jeugdteams met plek voor 7000 supporters. Zo'n vernieuwde jeugdopleiding werpt niet onmiddellijk zijn vruchten af. Het kost enkele jaren om zoiets op punt te zetten en naast toptalenten van elders binnen te halen ook plaatselijke diamanten te slepen.Cameron Humphreys (Zulte Waregem) was in 2015 één van de eerste City-talenten van wie ze in het Etihad hoopten dat hij kon doorbreken. Hij werd in de jeugd gecoacht door Patrick Vieira en speelde op zijn zestiende in een voorbereidingstoernooi tegen Real Madrid voor bijna 100.000 fans in Melbourne. Dat draaide uiteindelijk niet uit zoals gehoopt. Het volgende seizoen liet Pep Guardiola een nieuw talent proeven van de wedstrijddagervaring van de Champions League, zonder te spelen: Phil Foden.Hij is geboren in Stockport, een deelgemeente van de stad Manchester, speelt al zijn hele leven in de academie van The Sky Blues en supporterde als kleine jongen al voor de blauwe club eerder dan voor het toen succesvolle Manchester United. Het is een jongen bij wie Man City door de aderen stroomt. Als 16-jarige mocht Foden een seizoen meetrainen en proeven van het profvoetbal. Hij was nog klein en tenger, dus was echt spelen nog geen optie. Wat de daaropvolgende seizoenen wel gebeurde, telkens een beetje meer. Van 7 zeven wedstrijden in 2017/18 naar 26 wedstrijden een jaar later.Zowel Pep Guardiola als City Football Group wisten dat ze goud in handen hadden met de dribbelvaardige middenvelder. In 2018 brak de club zijn contract open tot 2024, een teken van vertrouwen. Later noemde zijn Catalaanse oefenmeester Foden 'de meest getalenteerde speler met wie hij ooit samenwerkte'. Dat zei hij allicht bewust met enige overdrijvingszin om zijn punt duidelijk te maken, want Guardiola coachte de allerbeste: Lionel Messi.Zijn 7 doelpunten en 2 assists uit 2018/19 verbetert hij in 2019/20 al met 8 goals en 9 assists over alle competities. Daarvoor heeft hij 38 optredens nodig, voornamelijk als invaller. In een sterrenensemble zoals dat van Manchester City is het niet makkelijk om door te breken als jong talent, toch niet als je vastgekluisterd bent aan één positie. Fysiek is Foden veel sterker geworden en hij maakt van zijn veelzijdigheid dan ook een troef.Links, rechts, centraal op het middenveld, achter de spits, als valse spits of zelf als tweede spits. Het maakt hem niet veel uit waar hij staat: hij is met zijn snelheid, technische vaardigheid, goede balans, werkkracht en slimme pressing geknipt voor het moderne voetbal van grootmeester Guardiola.Voortgaand op de trend van de vorige seizoenen wordt de 20-jarige veelkunner dit seizoen steeds belangrijker. Aanvankelijk was dat door invalbeurten en basisplaatsen af te wisselen. Door de initieel iets mindere - naar Citystandaarden - vorm stond het jeugdtalent steeds vaker in de basis, met Raheem Sterling als kop van Jut die niet presteert naargelang zijn status.Door het drukke speelschema en dankzij de brede kern staat hij niet iedere wedstrijd aan de aftrap, maar wordt zijn status als vaste starter gekenmerkt door een basisplaats in negen van de tien Champions Leaguewedstrijden om dan in de landelijke competities rust te krijgen. Veertien doelpunten en negen assists zijn het resultaat van een steeds stijgende lijn die zich in de komende seizoenen in principe verderzet.Op 5 september debuteerde Foden ook voor Engeland tegen IJsland, en dat zelfs meteen in de basis. Doordat hij tegen de coronaregels in meisjes uitnodigde op zijn hotelkamer - een jeugdzonde, hoewel hij al op zijn achttiende vader is geworden - mocht hij de volgende vier interlands niet meedoen, maar ook voor Gareth Southgate blijkt hij al belangrijk. Na zijn afwezigheid stond de Engelsman in de volgende vijf Nations Leaguewedstrijden drie keer in de basiself van The Three Lions.Foden bezit de kwaliteit om defensieve blokken te ontregelen, iets wat zijn nationale elftal ondanks de aanvallende weelde toch wat mist. In de podcast On The Plane van The Athletic vraagt journalist Adam Crafton zich af of de creatieveling zelfs al moet starten op het EK: 'Het is duidelijk dat hij voor Sterling staat in de pikorde bij zijn club. Vertaalt zich dat dan ook naar Engeland? De verschillende speelstijlen, met minder balbezit, kunnen voor hem het verschil maken. Denk maar aan Joe Cole indertijd.'Momenteel kent hij zijn grootste successen op de flank, maar Pep Guardiola verwacht dat Foden op termijn ook centraal op het middenveld bepalend kan zijn, allicht als de natuurlijke opvolger van de vetrokken David Silva. 'Als hij de alternering tussen de zijkant en het centrum kan beheersen, wordt hij nog tien keer indrukwekkender', zei de Spanjaard in februari. Als dat gebeurt, is het een kwestie om dat niveau vast te houden en wacht er hem een erg mooie toekomst. Een local lad, misschien ooit als clublegende.