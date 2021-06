Als toernooidirecteur van EURO 2024 in Duitsland, columnist en fervent wereldverbeteraar is Philipp Lahm vier jaar na zijn voetbalafscheid nog volop bezig met voetbal. Sport/Voetbalmagazine ging met hem spreken. Een voorsmaakje.

Duitsland begint niet als favoriet aan EURO 2020. Zullen ze hun zware poule met Frankrijk, Portugal en Hongarije overleven?

Philipp Lahm: 'Ja, want Duitsland beschikt op elke positie over spelers met grote individuele kwaliteiten. Op defensief vlak staat de ploeg de laatste tijd niet goed, maar net als de andere traditionele voetballanden Spanje, Engeland, Portugal en Frankrijk is Duitsland een van de favorieten voor de eindzege. Voor de bondscoach zal het een kwestie zijn om snel zijn toernooiteam te vinden. Of ik België bij de kanshebbers reken? België heeft sowieso een goed team waarin enkele toppers kunnen uitblinken. En dan heb ik het niet alleen over Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku en Thibaut Courtois. Als voetbalfan zou ik dit team graag het EK zien winnen.'

Wat mist Duitsland op dit moment om zijn plaats aan de top weer op te eisen?

Lahm: 'In een toernooi dat slechts vier weken duurt, en waarin er geen terugwedstrijden zijn, komt er meer bij kijken dan louter de kwaliteit van de individuele spelers. Het moet kloppen op het vlak van teamgeest, discipline en passie. De hiërarchie in het team is ook een beslissende factor. De uitdaging voor Joachim Löw zal zijn om de ooit afgedankte wereldkampioenen Thomas Müller en Mats Hummels weer in het raamwerk op te nemen.'

Voor welke teams zal je voor de buis blijven hangen?

Lahm: 'De toegevoegde waarde van een Europees toernooi is dat je de absolute vedetten in hun respectievelijke nationale elftallen kan zien spelen. Hoe interpreteert bijvoorbeeld Gareth Bale zijn rol bij Wales? Op een toernooi krijg je slechts één kans om te winnen en daarom heeft toeval een groter gewicht dan in een normale competitie. Dat geeft een kleinere ploeg dan weer de mogelijkheid om ver door te stoten. Neem nu IJsland in 2016. Ik vond het prachtig dat zo'n kleine natie niet alleen zijn teamgeest heel ver doordreef, maar ook een soort van cultureel fundament kon leggen dat vandaag nog rechtstaat. Ik zou blij mocht er dit jaar opnieuw zo'n outsider het EK kleuren.'

Lees het volledige interview in de EK-special van Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.

