Philippe Clement heeft zijn eerste competitiewedstrijd in loondienst van AS Monaco niet met een overwinning kunnen opluisteren. In en tegen Nantes bleef het zondag 0-0.

Clement liet zijn elftal, met Eliot Matazo aan de aftrap, dominant voetballen in de eerste helft met 74 procent balbezit. Dat resulteerde evenwel niet in doelpunten. In de tweede helft monopoliseerden de Monegasken nog steeds de bal, maar waren de kansen voor de thuisploeg, zij het zonder succes. Renaud Emond viel in de laatste minuut van de reguliere speeltijd in bij Nantes.

Monaco kampeert momenteel op de zevende plaats met 30 op 60, Nantes is negende met een punt minder. Volgend weekend krijgt Clement in eigen huis tegen promovendus Clermont een nieuwe kans op zijn eerste driepunter.

