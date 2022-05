Hoe gaat het nog met Philippe Clement in Monaco? Eleven Sports zocht hem op voor een babbel over de club, Belgische coaches in het buitenland en zijn toekomst. 'Onze trainers zijn niet minder dan die van andere landen.'

Ik ben heel ambitieus, ik wil altijd winnen', vertelt Clement bij Eleven Sports. De Belgische coach kwam begin dit jaar aan bij Monaco, waar hij na een moeizaam begin de ploeg helemaal naar zijn hand wist te zetten. Maar liefst negen zeges op rij boekten de Monegasken, waardoor een Champions Leagueticket voor volgend seizoen binnen handbereik ligt. 'Dit is een heel grote uitdaging. Hein Vanhaezebrouck heeft het onlangs nog gezegd: er zijn weinig trainers die de kans krijgen om bij een club uit een van de vijf grote competities terecht te komen en zeker bij een die bovenaan meedraait. Dit was dus echt een uniek voorstel, maar als de familie er tegen was geweest, denk ik niet dat ik het gedaan zou hebben. Voor mij is het ook belangrijk dat iedereen gelukkig is binnen het gezin. Dus ik ben heel tevreden dat ik de combinatie van de twee heb. Ik ben een gelukkig man.'

Clement is een van de weinige Belgische coaches in het buitenland. Daar heeft hij een verklaring voor. 'Er zijn heel weinig Belgische trainers die kansen krijgen, maar we maken ook niet genoeg reclame voor onszelf en zorgen te weinig voor elkaar. Je ziet dat Nederlanders, Spanjaarden en Portugezen over de hele wereld zitten, maar Belgen zie je te weinig. En als ik de kwaliteit zie van de Belgische trainers, dan is dat zeker niet minder dan die andere landen. Alleen hebben we geen sportief directeurs in andere landen. Dat is ook iets om in de toekomst aan te werken.

Na enkele maanden leek het lot van Clement bij zijn nieuwe club al bezegeld. De voorzitter wou een totale make-over doorvoeren in de kern en even leek ook de ex-coach van Club Brugge te moeten vrezen voor zijn job. Maar toen volgde een uitstekende reeks. Hoe ziet de toekomst van de Belg er momenteel uit? Denkt hij nog aan een terugkeer naar de Belgische velden? 'Ik heb nu wel de ambitie om een aantal jaar in het buitenland te blijven. Dat moet op een goede manier overkomen bij de mensen. Ik ben op mijn zeventiende begonnen in de eerste ploeg van Beerschot. Dat is dertig jaar lang, behalve één jaar Engeland, dat ik in België alles heb gezeten. Nu is het tijd voor een andere en nieuwe periode. Ik zie me na het avontuur Monaco niet metten een stap terugzetten naar België.Dan denk ik dat ik voor een ander avontuur zal kiezen.'

