Niets lijkt de overgang van Philippe Clement naar de Franse topclub AS Monaco nog in de weg te staan. De huidige trainer van Club Brugge was zondagavond een opvallende aanwezige tijdens het bekerduel van de Monegasken op het veld van Quevilly Rouen.

Ook assistenten Johan Van Rumst, Jonas Ivens en keeperstrainer Frederic De Boever tekenden present. Clement moet in het prinsdom de opvolger van de Kroaat Niko Kovac worden, wiens ontslag zaterdag officieel bekendgemaakt werd. Monaco staat na 19 speeldagen pas op een teleurstellende zesde plaats in de Ligue 1 met 29 punten.

Zijn overgang werd in Franse media voorgesteld als rond of zo goed als, maar de aanstelling is nog niet officieel aangekondigd.

