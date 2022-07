In een uitgebreide babbel met Sport/Voetbalmagazine praat Philippe Clement, nu T1 bij AS Monaco, over zijn wonderlijke trainerscarrière.

In juli 2017 nam u het A-elftal van het armlastige Waasland-Beveren onder handen, vijf jaar later leidt u AS Monaco, een kanjer in de Franse competitie. Waar staat u over vijf jaar?

Clement: 'Ik heb geen carrièreplan. Het enige plan dat ik ooit had, was om ooit bij een profclub te voetballen. Eigenlijk wilde ik vooral de binnenkant van een kleedkamer zien. (lacht) Dat verlangen dateert van toen ik nog klein was. De vader van een vriend van mij was professioneel fotograaf. Elk weekend woonde hij voor zijn werk voetbalwedstrijden bij, hij kwam in alle stadions. Dat deed ons dromen. Vooral omdat journalisten en fotografen in die tijd na een match nog in de kleedkamer mochten komen. We waren allemaal jaloers op die vriend omdat zijn vader de handtekeningen van voetballers voor hem meebracht.'

'Voor een stuk is het daarom dat ik als kind profvoetballer wilde worden: om in de kleedkamer van Club Brugge, Anderlecht of Standard te kunnen geraken. Goed, die wens is intussen al lang werkelijkheid geworden. Nu probeer ik gewoon van het leven te genieten. Ik blijf wel ambitieus, maar ik heb geen dromen meer. Lange tijd zag ik me gewoon jeugdtrainer bij Club Brugge blijven. Dat zou me totaal niet hebben gestoord.'

Succes stijgt anders gemakkelijk naar het hoofd. En haalt plannen overhoop. Bent u in die vijf jaar tijd niet veranderd?

Clement: 'Als mens ben ik niet veranderd - tenminste, dat hoop ik toch. Als trainer ben ik wel geëvolueerd - tenminste, dat hoop ik ook. (lacht) Elk jaar leerde ik bij, ontdekte ik nieuwe dingen. Je beleeft zoveel momenten en zoveel verschillende momenten.'

'Ik ben er meer en meer van overtuigd dat er niets boven de ervaring van meegemaakte situaties gaat. In mijn werk en in mijn relatie met mijn spelers is er veel veranderd. Ik heb veel zaken leren begrijpen. In vergelijking met mijn debuut kan ik nu bijvoorbeeld veel beter om met de momenten van spanning in een groep. Als ik één domein zou moeten aanwijzen waarin ik denk me te hebben verbeterd, dan wel mijn reactievermogen op dat vlak.'

