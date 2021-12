Monaco lijkt trainer Niko Kovac op straat te zullen zetten. Als opvolger denkt de club uit het prinsendom aan Club Brugge-coach Philippe Clement. Volgens het Franse L'Équipe is hij zelfs topfavoriet, al denkt de krant ook dat zijn dossier de moeilijkste is van alle kandidaten.

Monaco is niet aan een al te best seizoen bezig. Met een voorlopig zesde plaats na 19 speeldagen - op ondertussen al 15 punten van leider PSG - staat coach Niko Kovac dan ook serieus onder druk. Al denken ze in Frankrijk dat een ontslag eerstdaags in de lucht hangt.

Om de Kroaat op te volgen heeft de club uit het prinsendom een shortlist opgesteld. Volgens L'Équipe staan daar onder meer Jesse Marsch (ex-Leipzig) en Paulo Fonseca (AS Roma) op. Maar ook Philippe Clement van Club Brugge en de Belg zou zelfs topfavoriet zijn. Maar in tegenstelling tot de twee andere kandidaten staat Clement wel nog onder contract bij een club. Dat belooft dus een hele klus te worden.

De 47-jarige Belgische coach heeft wel wat troeven in zijn hand waar Monaco erg in geïnteresseerd is. 'Hij is de architect van de blauw-zwarte heerschappij in de Belgische competitie na zijn titels van de afgelopen jaren', staat te lezen op de site van L'Équipe.

'Zijn aanvallende en intense ideeën zijn al meermaals geprezen', gaat de krant verder. Vooral het 1-1-gelijkspel in de Champions League tegen PSG viel de Franse club daarbij in het oog. 'Dat hij in die wedstrijd ervoor koos om mandekking te spelen op Marco Verratti bevestigde nogmaals dat hij een tactisch erg onderlegd is.'

Daarnaast worden ook zijn meertaligheid en omgang met jongeren zoals Charles De Ketelaere geprezen. De Monegaskische club staat namelijk bekend dat het jongeren zoveel mogelijk wil laten doorstromen.

Nog een opmerkelijk detail: Monaco is zusterclub van Cercle Brugge.

Als Clement ingaat op de Franse interesse, staat hij voor een tweede buitenlands avontuur. In 1998-1999 speelde de voormalige Rode Duivel een seizoen voor het Engelse Coventry. Als trainer was hij alleen nog maar in eigen land aan de slag: als assistent bij Club Brugge (2012-2017) en hoofdtrainer van Waasland-Beveren (2017), Genk (2017-2019) en Club Brugge (sinds 2019).

