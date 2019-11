Met het kleinste verschil verliezen op bezoek bij Paris Saint-Germain na een gemiste strafschop in de tweede helft, er had meer ingezeten voor Club Brugge op de vierde speeldag in groep A van de Champions League. Dat beseft ook Philippe Clement.

'Als je naar onze wedstrijden in deze groepsfase kijkt, hadden we meer punten kunnen hebben, zeker in de heenronde. Maar ik ben erg fier op de prestatie van mijn spelers. Het is niet makkelijk om een manier te vinden om dit PSG pijn te doen. Mijn spelers hebben dat plan bijna perfect uitgevoerd, enkel bij de afwerking lieten we het afweten. Tegen een team met zo'n sterke spelers heeft mijn ploeg een mooie prestatie afgeleverd.'

Het sterke spel van Club werd overschaduwd door de strafschopfase met invaller Mbaye Diagne. De van Galatasaray gehuurde aanvaller eiste zelf het leer op, terwijl aanvoerder Hans Vanaken bij Club de vaste strafschopnemer is en ook coach Philippe Clement duidelijk maakte dat Vanaken moest trappen. Diagne hield echter voet bij stuk en trapte vervolgens de elfmeter te zwak: Navas pakte zowaar klemvast en zo kreeg blauw-zwart niet wat het verdiende.

'Natuurlijk ben ik enorm kwaad', bekende Clement. 'Ik heb er zeker mijn ding over gezegd in de kleedkamer en het is mijn verantwoordelijkheid om die zaak te regelen de komende dagen, weken en maanden. Het was bepalend, maar het gaat over een moment van slechts enkele seconden. Ik hoop dat niemand daardoor onze prestatie vergeet.'

In de stand is Club met twee punten derde en telt het nog steeds één punt meer dan Galatasaray, dat met zware 6-0 cijfers onderuitging bij Real Madrid. Het beslissende duel om de derde plaats in de groep dat recht geeft op Europese overwintering in de Europa League wordt op de eerstvolgende speeldag (26 november) in Istanboel gespeeld. Real is na een zwakke start stevig tweede met zeven punten, PSG is met twaalf op twaalf al zeker van de achtste finales.