Piazza Romelu: beste nieuwkomer bij Inter sinds 1948

Geert Foutré Geert Foutré is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Elke maandag berichten we hier over de wedervaren van Romelu Lukaku in Milaan. Deze week: alweer een nieuw record en Conte's tips voor seksueel wenselijk gedrag.

Romelu Lukaku scoorde al 10 keer in 13 wedstrijden. © Belga Image