Elke maandag berichten we hier over de wedervaren van Romelu Lukaku in Milaan. Deze week: even uitrusten bij de Rode Duivels.

Het is na weken van doelpunten eens iets anders, Romelu Lukaku die niet scoort. Dat was in Italië alweer een tijdje geleden. Tegen staartploeg Genoa had hij wel kansen, maar de goals werden door anderen gemaakt. Opnieuw toonde Inter voldoende veerkracht om, een paar dagen na de nederlaag in de Champions League tegen Borussia Dortmund, een achterstand om te zetten in winst (1-2 na een 1-0-achterstand).

Romelu speelde, en dat zal hij ook de komende weken/maanden moeten blijven doen, fit of niet fit. Na Alexis Sánchez eerder viel nu ook vorige week de spits Matteo Politano geblesseerd uit voor langere tijd.

Dat maakt dat het duo LuLa, Lukaku met zijn Argentijnse maatje Lautaro Martínez gewoon voorin blijven staan. De enige die hen af en toe wat rust kan gunnen, is het 17-jarige talent Matteo Esposito, de enige andere overgebleven fitte spits in de kern.

Bijgevolg wordt er al volop gespeculeerd of Inter in januari toch niet een andere aanvaller wil halen, omdat het zo wel erg krap komt te zitten voorin. Zeker voor een ploeg die meedingt naar de titel en die op drie fronten wil blijven meedoen. Al staat een CL-finale nog niet voor meteen op het programma.

Een van de namen die vallen, is - verrassend - die van Dries Mertens, met wiens contractverlenging het niet echt opschiet bij Napoli. Vorige week was Mertens een van de initiatiefnemers om de door de voorzitter opgelegde afzondering te verlaten. Het zal hem geen goeie punten opleveren bij Aurelio De Laurentiis, én Dries is een goeie maat van Romelu bij de Duivels.

In elk geval blijft trainer Antonio Conte tevreden met 31 punten in 12 wedstrijden, en weer winst in de zevende match in 20 dagen.

Wenkbrauwen fronsen

Lukaku zal wel de wenkbrauwen gefronst hebben bij wat een andere speler van Afrikaanse afkomst vorige week overkwam. Iets wat hemzelf ook al te beurt viel.

Mario Balotelli werd als speler van Brescia in een vorige wedstrijd begroet met oerwoudgeluiden en beledigingen door de gevreesde aanhang van Hellas Verona. En wat doen zijn eigen fans? Die pakken hem hard aan, omdat hij protesteerde tegen die behandeling, en ze verdedigen het gedrag van hun collega's van Verona.

Precies hetzelfde als wat Lukaku eerder op Cagliari overkwam, toen de eigen aanhang hem een open brief schreef om duidelijk te maken dat apengeluiden er in Italië nu eenmaal bij horen en dat het absoluut geen uiting van racisme is.

Er is nog werk aan de winkel in de Serie A, op en naast het veld, maar tegen wat extra werk heeft Romelu nooit opgekeken.

Eerst wat uitblazen in Rusland. Of zouden ze daar ook fluiten en roepen?