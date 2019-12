Elke maandag berichten we hier over het wedervaren van Romelu Lukaku in Milaan. Deze week: collectief geluk bij Inter, dat dankzij zijn aanvalsduo Europees schittert en de leidersplaats pakt in de Serie A.

Het lijkt erop dat Juventus voor het eerst in acht jaar een serieuze titeluitdager heeft gevonden. Het Inter van Antonio Conte en Romelu Lukaku.

Maar dezer dagen misschien nog het meest van Lautaro Martínez. Goed voor vijf doelpunten in één week. Eentje op de vorige speeldag tegen Torino (0-3), twee tegen Slavia Praag in de Champions League (1-3) en dit weekend weer twee tegen SPAL (2-0). Daarmee is Martínez nu de topschutter van Inter, met dertien goals in alle competities samen.

Het is dat Romelu Lukaku zelf aan een prima debuut bij Inter bezig is (11 goals alle competities samen) en het ook naast het veld uitstekend kan vinden met de 22-jarige Argentijn, anders zou hier wel eens een opstoot van jaloezie aan te pas kunnen komen. Spitsen zijn doorgaans de eerzuchtigsten in het rijk der voetballers.

Van dat laatste valt alvast niets te merken bij het explosieve LuLa-partnerschap in de aanval van de nerazzurri - door de Italiaanse pers LuLa Park gedoopt. Integendeel, de complimentjes tussen beide spitsen worden gul heen en weer gegooid.

'Lukaku is fantastisch, zowel op als naast het veld', jubelde Lautaro nogmaals na zijn glansprestatie tegen Slavia. Daarin bijgetreden door zijn maatje: 'Al voor het seizoen vertelde ik Lautaro dat ik naar Inter gekomen ben om het team te helpen en dat we samen veel doelpunten zouden maken. We spelen uitstekend samen, telkens met als doel het team beter te maken. Zo moeten we verder blijven doen.'

Op het veld twijfelt Romelu ook nooit om de opportunistische en erg kwieke Lautaro te bedienen. Zoals dat prachtig te bewonderen viel in diezelfde match tegen Slavia. Vooral de tweede assist van onze landgenoot, buitenkantje voet links, getuigde van fijnzinnigheid en perfect aanvoelen. Samen zijn de Belg en de Argentijn ondertussen goed voor zestig procent van de doelpuntenproductie bij Inter.

Straffer dan Cristiano

De Italiaanse (en internationale) media helpen ook om de balans in evenwicht te houden wat de aandachtsverdeling betreft. Zo werd na de Europese zege in Praag niet matchwinnaar Martínez, maar wel Lukaku stevig in de picture gezet vanwege zijn 250e treffer als profvoetballer. En dat op amper 26-jarige leeftijd.

Daarmee doet de Rode Duivel beter dan illustere namen als Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic of Robert Lewandowski. Enkel Lionel Messi en Ronaldo (de Braziliaan) bereikten dat aantal op nog jongere leeftijd.

Met de overwinning in Praag houdt Inter zijn kansen ook gaaf op overwinteren in de Champions League. In een lastige groep met ook Borussia Dortmund en FC Barcelona staat het nu op de tweede plek met nog één speeldag te gaan. Volgende week dinsdag thuis tegen... Barça!

Enige smet op de Europese topweek: alweer een racistisch incident. Romelu claimde na de partij tot tweemaal toe oerwoudgeluiden gehoord te hebben. De directie van Slavia sloeg na die uitlatingen in een kramp en eiste zelfs verontschuldigingen van onze landgenoot. Uit beelden en opnames die zij nagekeken hadden, bleek daar nergens een spoor van, zo beweerden de Tsjechen. Een vervelende situatie.

Leider in de Serie A

Afgelopen zondag tegen SPAL kwam Lukaku niet tot scoren. Het kon de pret allerminst bederven, want door de 2-1-zege in het eigen Giuseppe Meazzastadion en het puntenverlies van leider Juventus (2-2 tegen Sassuolo), hijst Inter zich aan de kop van het klassement in de Serie A. Net zoals dat tot de zevende speeldag het geval was in deze campagne, toen Inter verloor van de rechtstreekse titelrivaal uit Turijn.

Coach Antonio Conte toonde zich na de zege tegen SPAL alweer opgetogen over zijn aanvalsduo: 'Lautaro en Lukaku werken heel hard en ze boekten allebei een enorme progressie. De beste spitsen zijn zij die spelen voor het team, aan beide kanten van het veld, en zij die elkaar altijd zoeken of elkaar willen helpen. Lautaro scoorde twee keer, maar ook Lukaku speelde een sterke partij. Het zijn beide jonge spelers die nog steeds beter kunnen worden. Het belangrijkste is dat ze deze mentaliteit blijven behouden.'

Slim van Conte: complimentjes uitdelen en ondertussen toch even de voetjes op de grond houden. The best is yet to come, zo meent de succestrainer te weten.