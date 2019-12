Piazza Romelu: de leider staat op

Geert Foutré Geert Foutré is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Elke week berichten we hier over het wedervaren van Romelu Lukaku in Milaan. Deze week: from zero to hero in één week. Romelu Lukaku bezorgt alle Interfans een zalige kerst.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













© BELGAIMAGE

Hoe herken je een echte topper? Die haalt uit een tegenslag de energie om zich meteen weer op te richten. Net dat is wat Romelu Lukaku deed zaterdag met Inter tegen hekkensluiter Genoa. Na een moeilijke week met twee non-prestaties (waarvan één Inter de uitschakeling in de Champions League kostte) werd van hem verwacht dat hij er op de laatste speeldag voor de korte kerstonderbreking opnieuw zou staan en mee het verschil maken. Dat deed hij ook. Voorin kreeg hij voor één keer niet het gezelschap van zijn vaste kompaan in de spits. Omdat Lautaro Martínez geschorst was, keek Antonio Conte nog eens wat hem restte in zijn rijtje beschikbare spitsen, en vond daar de 17-jarige Sebastiano Esposito die nog nooit aan de aftrap van een eersteklassewedstrijd was gekomen. Nu dus wel. De spoeling is dun voorin bij Inter, maar geen nood. Met dank aan Lukaku, die niet alleen twee van de vier goals maakte, maar ook aan Roberto Gagliardini die nog een prachtige assist gaf. En toen hij op het punt stond om nog een strafschop om te zetten, bedacht dat hij nog iets mooiers kon doen, namelijk de bal aan de jonge Esposito geven, die zo op penalty zijn allereerste goal in de Serie A maakte. Maar meer nog dan de goals en de assist en het mooie gebaar maakte Lukaku's houding op het terrein indruk. Negentig minuten lang toonde hij zich wat hij zo graag wil zijn: een echte leider. Geen aanpassingsperiode Met 4-0 blijft Inter, dat op 17 eersteklassematchen er nog maar één verloor, mee aan de leiding van de rangschikking, terwijl het stilaan ook een aantal geblesseerde spelers recupereert. In de slotfase van de wedstrijd tegen de hekkensluiter viel middenvelder Stefano Sensi, voor zijn blessure een van de uitblinkers bij de blauw-zwarten, in. Desondanks wil trainer Conte tijdens de komende mercato versterking halen. Bij voorkeur de Chileen Arturo Vidal aan wie hij goeie herinneringen overhoudt van bij Juventus, maar het ziet er niet naar uit dat Barcelona hem laat vertrekken. Lukaku heeft na zijn eerste half jaar in de Serie A een meer dan geslaagd rapport. Met twaalf doelpunten in de competitie staat hij tweede in de topschutterslijst, achter de voorlopig ongenaakbare Ciro Immobile van revelatie Lazio. Van een aanpassingsperiode, waar buitenlandse voetballers in Italië zo vaak last van hebben, is bij hem alvast geen sprake geweest.