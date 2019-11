Piazza Romelu: Inter wordt LuLa-land

Geert Foutré Geert Foutré is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Elke maandag berichten we hier over de wedervaren van Romelu Lukaku in Milaan. Deze week: de klik met spitsbroeder Lautaro en een etentje voor de ploegmaats in een duur Japans restaurant.

Romelu Lukaku en Lautaro Martinez vieren. © LAPRESSE