Elke week berichten we hier over het wedervaren van Romelu Lukaku in Milaan. Deze week: na de bergen lof nu ook eens een moeilijke week voor de Rode Duivel, die toe is aan wat rust.

Moeilijk voor te stellen dat er in de kleedkamer van Inter maandagmiddag gejuich losbarstte toen het Bulgaarse Ludogorets uit de bus kwam als komende tegenstander in de Europa League, waar Inter naar verbannen is, na de uitschakeling uit de prestigieuze Champions League vier dagen eerder.

Het was niet alleen een moeilijke week voor Inter, maar ook voor Romelu Lukaku. Hoge bomen vangen veel wind, dat is zeker zo wanneer de storm opsteekt.

Gemiste kansen

De meeste kritiek kwam er nadat de spits van de Rode Duivels in de laatste CL-poulewedstrijd de kansen miste tegen Barcelona, waardoor Inter in een sterke poule derde eindigde en veroordeeld werd tot de 'kleine' Europabeker. Een mentale dreun, nog eens versterkt door een lage persoonlijke quotering in de kranten. Zo gaat dat, zeker in Italië, waar een spits die niet scoort op een belangrijk moment geen goeie spits is.

Drie dagen later was Lukaku in de lastige uitwedstrijd uit bij Fiorentina niet dé flop van het elftal, maar opnieuw kreeg hij een onvoldoende, wegens het missen van enkele kansen. Daardoor moest Inter in plaats van de match rustig uit te spelen in de slotfase nog de gelijkmaker incasseren. Zo staat het niet langer alleen aan de leiding in de Serie A, maar moet het weer de eerste plaats delen met Juventus, dat wél gezwind overwintert in de CL en daar met Olympique Lyon een tegenstander treft die perspectief biedt op nog een of meer rondes verder.

Rust nodig

Lukaku en co zitten op hun tandvlees, beseft ook trainer Antonio Conte, die zijn spitsenduo Lukaku-Lautaro samen al 25 goals zag maken. 'Ik kan mijn spelers niets verwijten qua inzet en mentaliteit. We zitten in een groeiproces. Lukaku en Lautaro kan ik alleen maar bedanken voor wat ze elke wedstrijd weer doen. Ze hebben nood aan rust, maar ik kan ze die rust nu niet geven', liet de flegmatieke coach weten.

Die beperkte rotatie komt er door een gebrek aan alternatieven in de spits. Daardoor stond Romelu al 1753 minuten op het veld in de zestien speeldagen van de Serie A. Nog één te gaan, tegen Genoa, en er volgt een korte rustperiode.

Daarna recupereert Inter aanvaller Alexis Sanchez en de belangrijke middenvelders Barella en Sensi. En mag het zich opmaken voor een Europese trip naar Bulgarije. Terwijl iedereen Romelu en co nog zo een trip naar Brugge had gegund.

In de volgende ronde, misschien?